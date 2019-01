Nový splnomocnenec OSN pre Sýriu mieri do Damasku

Pôjde o prvú návštevu Pedersena v Sýrii vo funkcii splnomocnenca OSN, ktorej sa ujal 7. januára.

Bejrút/Damask 14. januára (TASR) - Nový splnomocnenec OSN pre Sýriu, dlhoročný nórsky diplomat Geir Pedersen, pricestuje v utorok do sýrskeho Damasku na trojdňovú návštevu. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA s odvolaním sa na zdroj z OSN a sýrske médiá.



Pôjde o prvú návštevu Pedersena v Sýrii vo funkcii splnomocnenca OSN, ktorej sa ujal 7. januára.



Podľa zdroja z OSN Pedersen už v pondelok dorazí do libanonského Bejrútu.



Ako informovali sýrske noviny Al-Watan, Ajmán Sússan (asistent sýrskeho ministra zahraničných vecí Walída Mualima) uviedol, že Sýria je pripravená "spolupracovať, aby mala jeho (Pedersenova) misia úspech".



"Bude to jeho úvodná návšteva a dúfame, že dosiahne to, čo ostatní nedokázali," uviedol Sússan. Dúfa, že Pedersen bude profitovať zo skúseností svojich predchodcov, najmä pokiaľ ide o "rešpektovanie zvrchovanosti Sýrie, jednoty krajiny a ľudí a nestrannosť a objektívnosť pri riešení otázok súvisiacich s politickým procesom v Sýrii".



Nájsť mierové riešenie sa snažili aj predošlí splnomocnenci OSN pre Sýriu - Staffan de Mistura, Lachdar Brahímí a Kofi Annan. Všetci z postu odstúpili. Teraz je na Pedersenovi, v poradí štvrtom splnomocnencovi OSN pre Sýriu, aby sprostredkoval mier v sedem rokov trvajúcom konflikte, ktorý si vyžiadal vyše 400.000 mŕtvych, dodala DPA.



Pedersen pôsobil naposledy ako veľvyslanec Nórska v Číne. Predtým bol veľvyslancom svojej krajiny pri OSN.



Staffan de Mistura sa v decembri v Ženeve - ako dosluhujúci osobitný vyslanec OSN pre Sýriu - stretol s ministrami zahraničných vecí Ruska, Turecka a Iránu, ktorých krajiny sú hlavnými hráčmi v sýrskom konflikte. Mistura tam zdôraznil, že nemá v úmysle dať svojmu nástupcovi odporúčania a že už neposkytne ďalšie vyhlásenia.



Agentúra DPA v tejto súvislosti informovala, že ministri zahraničných vecí Ruska, Turecka a Iránu po schôdzke s De Misturom oznámili plán usporiadať začiatkom roka 2019 rozhovory medzi znepriatelenými stranami v Sýrii.



Plánované vnútrosýrske rozhovory majú za cieľ reformu ústavy prostredníctvom výboru zloženého zo zástupcov vlády, opozície a občianskej spoločnosti.



Reforma "povedie k spusteniu životaschopného a trvalého politického procesu vedeného Sýriou a podporovaného OSN", ktorý má nastoliť mier v krajine, uviedli v spoločnom vyhlásení ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov a jeho kolegovia z Turecka a Iránu - Mevlüt Čavušoglu a Mohammad Džavád Zaríf.



De Mistura k zriadeniu výboru určeného na vypracovanie novej sýrskej ústavy poznamenal, že stále existujú otvorené otázky o tom, kto mu bude predsedať, o spôsobe organizácie navrhovania ústavy a o spôsobe hlasovania.



Dohoda na zriadení výboru padla v januári 2018 na schôdzke v Rusku. Výbor bude poverený vyjednávaním o novej povojnovej ústave, ktorá by otvorila cestu k voľbám. Zatiaľ čo sýrska opozícia presadzuje úplne novú ústavu, sýrska vláda trvá na tom, že bude diskutovať len o úprave existujúcej. V októbri Damask odmietol zoznam členov výboru, ktorý predstavil De Mistura a na ktorom figurovalo 50 zástupcov občianskej spoločnosti a technických expertov.



De Mistura vlani v októbri nečakane oznámil, že svoj post opustí koncom novembra, a to z "čisto osobných" dôvodov. Dovtedy sa však podľa vlastných slov bude intenzívne snažiť o dosiahnutie dohody, na základe ktorej by bol vymenovaný výbor pre prípravu novej ústavy Sýrie.