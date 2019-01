Nový splnomocnenec OSN pre Sýriu sa chystá do Moskvy

Dlhoročný nórsky diplomat Geir Pedersen pricestoval v utorok do sýrskej metropoly Damask. Išlo o jeho prvú návštevu v Sýrii vo funkcii splnomocnenca, ktorej sa ujal 7. januára.

Ženeva 17. januára (TASR) - Nový splnomocnenec OSN pre Sýriu Geir Pedersen plánuje navštíviť na budúci týždeň Moskvu. Informovala o tom vo štvrtok agentúra TASS s odvolaním sa na Pedersenovho asistenta.



Aj poradca ruského prezidenta pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov ešte skôr uviedol, že Pedersen by mal prísť na budúci týždeň do Moskvy, kde absolvuje sériu stretnutí ohľadne riešenia sýrskeho konfliktu.



Dlhoročný nórsky diplomat Geir Pedersen pricestoval v utorok do sýrskej metropoly Damask. Išlo o jeho prvú návštevu v Sýrii vo funkcii splnomocnenca, ktorej sa ujal 7. januára. Pedersen podľa agentúry TASS označil schôdzku so sýrskym ministrom zahraničných vecí Walídom Mualimom za konštruktívnu s tým, že obe strany zdôraznili potrebu "politického riešenia založeného na rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN 2254".



Bezpečnostná rada OSN prijala v decembri 2015 rezolúciu číslo 2254, prostredníctvom ktorej vyzvala vrcholných predstaviteľov OSN, aby priviedli strany sýrskeho konfliktu k "oficiálnym rokovaniam o procese politického prechodu".



Sýria sa podľa agentúry AP vyjadrila, že bude spolupracovať s Pedersenom, ak sa "vyhne metódam" svojho predchodcu a bude rešpektovať jej územnú integritu.



Nájsť mierové riešenie sýrskeho konfliktu sa snažili aj predošlí splnomocnenci OSN pre Sýriu - Staffan de Mistura, Lachdar Brahímí a Kofi Annan. Všetci z tohto postu odstúpili. Teraz je na Pedersenovi, v poradí štvrtom splnomocnencovi OSN pre Sýriu, aby sprostredkoval mier v sedem rokov trvajúcom konflikte, ktorý si vyžiadal vyše 400.000 mŕtvych.



Pedersen pôsobil naposledy ako veľvyslanec Nórska v Číne. Predtým bol veľvyslancom svojej krajiny pri OSN.



Staffan de Mistura sa v decembri v Ženeve - ako dosluhujúci osobitný vyslanec OSN pre Sýriu - stretol s ministrami zahraničných vecí Ruska, Turecka a Iránu, ktorých krajiny sú hlavnými hráčmi v sýrskom konflikte. De Mistura vtedy zdôraznil, že nemá v úmysle dať svojmu nástupcovi odporúčania a že už neposkytne ďalšie vyhlásenia.



Agentúra DPA v tejto súvislosti informovala, že ministri zahraničných vecí Ruska, Turecka a Iránu po schôdzke s De Misturom oznámili plán usporiadať začiatkom roka 2019 rozhovory medzi znepriatelenými stranami v Sýrii.



Plánované vnútrosýrske rozhovory majú za cieľ reformu ústavy prostredníctvom výboru zloženého zo zástupcov vlády, opozície a občianskej spoločnosti.



Dohoda na zriadení výboru padla v januári 2018 na schôdzke v Rusku. Výbor bude poverený vyjednávaním o novej povojnovej ústave, ktorá by otvorila cestu k voľbám. Zatiaľ čo sýrska opozícia presadzuje úplne novú ústavu, sýrska vláda trvá na tom, že bude diskutovať len o úprave existujúcej.