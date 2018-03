Nový Zéland by tiež vyhostil ruských špiónov, ale nemá akých

Rusko odmieta zodpovednosť za pokus o vraždu Skripaľa a jeho dcéry. Ide o prvý prípad útoku bojovou látkou v Európe od druhej svetovej vojny.

Wellington 27. marca (TASR) - Nový Zéland v utorok vyhlásil, že by rád vyhostil ruských špiónov zo svojho územia ako odplatu za otrávenie exagenta Sergeja Skripaľa v Británii. Problémom je však to, že novozélandská vláda nevie nájsť v krajine žiadnych moskovských operatívcov, ktorých by mohla vyhostiť, informuje stanica France 24.



V súvislosti s prípadom Skripaľa boli vyhostené desiatky ruských diplomatov z USA, Kanady a viacerých európskych štátov. Nový Zéland, bývalá britská kolónia a verný spojenec Londýna, ponúkol v súlade s touto politickou stratégiou svoju podporu, priznal však, že na svojom území neregistruje žiadnu aktivitu ruských špiónov.



"Preverili sme situáciu na Novom Zélande. Zistili sme, že nemáme žiadnych neregistrovaných príslušníkov ruských tajných služieb. Ak by sme mali, vyhostíme ich," vyhlásila pre štátny rozhlas novozélandská premiérka Jacinda Ardernová. Dodala, že Nový Zéland "bude zvažovať", ako v tejto veci podporiť medzinárodné spoločenstvo.



Rusko odmieta zodpovednosť za pokus o vraždu Skripaľa a jeho dcéry. Ide o prvý prípad útoku bojovou látkou v Európe od druhej svetovej vojny.



Nový Zéland je členom anglofónnej aliancie spravodajských služieb Five Eyes, do ktorej patria i USA, Británia, Kanada a Austrália. Toto združenie funguje od 40. rokov 20. storočia.