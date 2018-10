Novozélandskí colníci môžu žiadať prístupové heslá do notebookov

Nový Zéland vlani privítal 6,6 milióna návštevníkov zo zahraničia, avšak k prehliadke osobných elektronických zariadení došlo iba v 537 prípadoch.

Wellington 6. októbra (TASR) - Na Novom Zélande začal tento týždeň platiť kontroverzný zákon, na základe ktorého môžu colní pracovníci vyžadovať od cestujúcich prístupové heslá do ich elektronických zariadení, ako sú notebooky či mobilné telefóny. V prípade odmietnutia im hrozí pokuta v prepočte 2800 eur, zhabanie alebo dokonca likvidácia zariadenia.



Zákon o tzv. "digitálnej prehliadke" sa stal predmetom ostrej kritiky zo strany tamojších ľudskoprávnych skupín. Rada pre občianske slobody Nového Zélandu (NZCCL) označila dané opatrenie za "hrubo prehnané" a neadekvátne.



Podľa riaditeľa tejto inštitúcie Thomasa Beaglea ide o závažné narušenie súkromia, keďže dané zariadenia môžu obsahovať i lekárske záznamy alebo listovú korešpondenciu.



"Umožňujeme colníkom vstup do našich digitálnych životov, aby mohli niekomu zamedziť v dovoze pirátskeho filmu alebo predísť tomu, aby nezaplatil clo," uviedol Beagle, ktorého v sobotu citoval denník The Straits Times.



Novozélandské colné orgány tvrdia, že prístup do osobných elektronických zariadení môžu požadovať colníci aj v mnohých iných krajinách, ale nová legislatíva je zrejme prvou, ktorá konkrétne zmieňuje poskytovanie hesiel.



"Môže ísť o celý rad kriminálnych činností - od zneužívania detí, cez pašovanie drog až po teroristickú aktivitu. Z tohto dôvodu môžeme požiadať osobu, aby nám umožnila prístup do svojho telefónu, a to pomocou hesla alebo na základe odtlačkov prstov," uviedol pre miestne médiá hovorca novozélandských colných úradov Terry Brown.



Nový Zéland vlani privítal 6,6 milióna návštevníkov zo zahraničia, avšak k prehliadke osobných elektronických zariadení došlo iba v 537 prípadoch, podotkol hovorca, ktorý podľa vlastných slov neočakáva, že by sa táto bilancia dramaticky zvýšila spolu so zavedením nových prísnejších zákonov.