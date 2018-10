Harry a Meghan diskutovali s mládežou a navštívili národný park

Harry s Meghan sa následne vrátili späť do Wellingtonu, kde navštívili novovzniknutú inštitúciu, ktorá má ponúkať praktický výcvik mladým študentom filmového a umeleckého odvetvia.

Wellington 29. októbra (TASR) - Britský princ Harry a jeho manželka Meghan sa počas druhého dňa svojej oficiálnej návštevy na Novom Zélande zaoberali najmä otázkami duševného zdravia i životného prostredia. Informovala o tom agentúra DPA.



Kráľovský pár odštartoval pondelok raňajkami, ktoré v známej plážovej kaviarni Maranui v metropole Wellington absolvoval s mladými ľuďmi - zástupcami rôznych projektov pomáhajúcim mládeži s duševnými problémami.



Po raňajkách odleteli vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu do Národného parku Abela Tasmana na novozélandskom Južnom ostrove. Tento najmenší novozélandský národný park je známy svojimi zlatistými plážami i krovinovým porastom. Harry a Meghan však pre dážď podnikli v parku len krátku prechádzku - ukrytí pod spoločným dáždnikom.



Dvojicu v parku privítali miestne maorijské kmene. "Predpoveď počasia bola o dosť horšia... a my sme naozaj šťastní, že sme tu," poďakoval za privítanie princ Harry a zhromaždeným zároveň odovzdal pozdrav od svojej babičky - kráľovnej Alžbety II.



Harry s Meghan sa následne vrátili späť do Wellingtonu, kde navštívili novovzniknutú inštitúciu, ktorá má ponúkať praktický výcvik mladým študentom filmového a umeleckého odvetvia. Kráľovský pár sa na tomto podujatí ocitol v obklopení opíc, orkov a iných príšer - masiek, ktorými im chceli mladí umelci demonštrovať svoje zručnosti s rekvizitami, mejkapom či kostýmami.



Harry a Meghan pricestovali na štvordňovú návštevu Nového Zélandu v nedeľu. Krajina, kde žije 4,8 milióna obyvateľov, je ich poslednou zastávkou na 16-dňovej ceste, v rámci ktorej už navštívili Austráliu, Fidži a Tongu.