Nový Zéland neodoberie občianstvo mužovi, ktorý bojoval za IS

Wellington 4. marca (TASR) - Premiérka Nového Zélandu Jacinda Ardernová v pondelok vyhlásila, že džihádistovi Markovi Taylorovi, ktorého v Sýrii zadržali kurdské sily bojujúce proti Islamskému štátu (IS), neodoberie novozélandské občianstvo. Zároveň uviedla, že Taylor nemôže od svojej rodnej krajiny očakávať príliš veľkú pomoc.



Mark Taylor (42) pre austrálsku spravodajskú stanicu ABC, ktorú citovala agentúra AFP, povedal, že strávil päť rokov bojovaním za IS, no v decembri ušiel a vzdal sa kurdským silám, pretože podmienky sa stali neznesiteľnými.



"Nebolo tam jedlo, peniaze, skolabovali základné služby," vyhlásil Taylor z kurdského väzenia.



Taylor v propagandistickom videu spálil svoj pas a vyzval extrémistov v Austrálii a na Novom Zélande, aby "začali s akciami".



Premiérka Ardernová vylúčila možnosť, že Taylor stratí novozélandské občianstvo, nakoľko nemá dvojakú štátnu príslušnosť.



"Samozrejme, dodržiavame naše záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva, že nikoho neponecháme bez občianstva," uviedla.



Dodala však, že Nový Zéland Taylorovi neposkytne nijakú konzulárnu pomoc, pretože na mieste, kde ho zadržiavajú, nemá diplomatov a informácie má len z médií.



Podľa jej slov by mal Taylor, ak sa chce vrátiť domov, kontaktovať novozélandských predstaviteľov v Turecku.



Ak sa tak stane, bude pravdepodobne obvinený na základe protiteroristických zákonov, uviedol novozélandský minister spravodlivosti Andrew Little.



Ardernová dodala, že ak bude Taylor obžalovaný v zahraničí, Nový Zéland mu nie je povinný poskytnúť právne zastúpenie ani financovať jeho návrat domov.