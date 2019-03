J. Ardernová odmietla vysloviť meno podozrivého z vrážd v mešitách

Streľba v dvoch mešitách v meste Christchurch sa začala v piatok približne o 13.45 h miestneho času (02.45 h SEČ). Pri útokoch zahynulo 50 ľudí a viac než štyri desiatky ďalších utrpeli zranenia.

Wellington 19. marca (TASR) - Muž, ktorý je obvinený, že v novozélandskom meste Christchurch zabil v dvoch mešitách 50 ľudí a ďalších takmer 50 osôb zranil, bude čeliť spravodlivosti v plnom rozsahu. V utorok to podľa agentúry AFP povedala v parlamente novozélandská premiérka Jacinda Ardernová.



"Bude čeliť spravodlivosti v plnom rozsahu tu na Novom Zélande," povedala Ardernová v súvislosti s podozrivým z vrážd, ktorým je 28-ročný austrálsky pravicový extrémista Brenton Tarrant.



"Svojím teroristickým činom chcel dosiahnuť mnohé, najmä však to, že sa stane slávnym, preto nikdy nevyslovím jeho meno," povedala novozélandská premiérka.



"Je to terorista. Je to zločinec. Je to extrémista. Ale keď budem hovoriť ja, zostane bezmenný," dodala Ardernová.



Streľba v dvoch mešitách v meste Christchurch sa začala v piatok približne o 13.45 h miestneho času (02.45 h SEČ). Pri útokoch zahynulo 50 ľudí a viac než štyri desiatky ďalších utrpeli zranenia. Polícia zároveň objavila dve podomácky zhotovené výbušné zariadenia v automobiloch zaparkovaných pred mešitami.