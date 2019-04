Nový Zéland pripravil návrh zákona o zákaze poloautomatických zbraní

Spomínaný návrh sa týka takisto poloautomatických brokovníc s odnímateľnými zásobníkmi a brokovníc s viac než piatimi nábojmi.

Wellington 1. apríla (TASR) - Novozélandská vláda predstavila v pondelok návrh zákona, ktorý má zakázať predaj a používanie druhov zbraní, ktoré boli použité pri marcovom útoku na dve mešity v meste Christchurch. Informovali o tom agentúry AP a AFP.



Minister pre záležitosti polície Stuart Nash oznámil, že ak poslanci navrhovaný zákon schvália, čo sa očakáva, tak do platnosti vstúpi od 12. apríla - menej než mesiac po útoku z 15. marca, ktorý si vyžiadal 50 mŕtvych a 50 zranených. Parlamentu bude návrh oficiálne predložený v utorok.



Nová legislatíva má zakázať predaj a vlastníctvo poloautomatických zbraní a veľkokapacitných zásobníkov. Spomínaný návrh sa týka takisto poloautomatických brokovníc s odnímateľnými zásobníkmi a brokovníc s viac než piatimi nábojmi.



Plánované zmeny sa však nemajú vzťahovať na druhy zbraní, ktoré často využívajú miestni farmári a poľovníci, vrátane poloautomatických zbraní kalibru .22, ani na menšie zbrane do desiatich nábojov a brokovníc s maximálnym počtom päť nábojov.



Vláda premiérky Jacindy Ardernovej ohlásila po útokoch v mešitách okamžitý zákaz väčšiny poloautomatických zbraní. Tieto reštrikcie by mal teraz definitívne uzákoniť novozélandský parlament.



Ďalšie obmedzenia, ktoré by mali byť prijaté do konca roka, by sa mohli týkať vytvorenia registra zbraní a tiež sprísnenia ich kontroly a pravidiel ich skladovania, uviedla agentúra AFP.



Jeden z najväčších predajcov zbraní na Novom Zélande - Hunting & Fishing dobrovoľne ukončil predaj poloautomatických zbraní vojenského typu a zastavil i online predaj strelných zbraní. "Takéto vojnové zbrane nemajú v našom podnikaní či v našej krajine nijaké miesto," povedala generálna riaditeľka firmy - Hunting & Fishing Darren Jacobsová.



"Chceme podporiť našu vládu v akýchkoľvek zmenách, aby sa zabránilo tomu, že sa na Novom Zélande stane ďalší teroristický útok," uviedla tajomníčka Rady vlastníkov strelných zbraní Nicole McKeeová.