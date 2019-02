Na Novom Zélande evakuovali pred lesným požiarom 700 ľudí

Lesný požiar vypukol v utorok v meste Wakefield a do piatku sa rozšíril na plochu s rozlohou približne 2000 hektárov. Plamene zatiaľ zničili jeden dom.

Wellington 8. februára (TASR) - Približne 700 obyvateľov sa rozhodli úrady v piatok evakuovať z novozélandského mesta Wakefield, ktoré sa nachádza na Južnom ostrove, pretože oblasť ohrozuje lesný požiar. Policajti skontrolovali približne 250 domov, aby sa uistili, že už v nich nikto nie je, informovala agentúra AP.



Pre tých, ktorých neprichýlila rodina alebo priatelia, otvorili miestny štadión. Ďalší obyvatelia malého trojtisícového mesta čakajú na pokyny, či sa tiež majú evakuovať, alebo môžu ostať vo svojich domoch.



Lesný požiar vypukol v utorok a do piatku sa rozšíril na plochu s rozlohou približne 2000 hektárov. Plamene zatiaľ zničili jeden dom. Podľa úradov požiar spôsobili iskry z poľnohospodárskej mechanizácie. Obyvateľom a farmárom spôsobuje problémy sucho, ktoré panuje v regióne. Úrady odhadujú, že požiar by sa malo podariť dostať pod kontrolu do štyroch až piatich dní.



Nový Zéland a Austrália zažívajú v týchto dňoch veľmi teplé leto, pripomína AP.