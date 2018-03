Nový Zéland zvažuje cestovné obmedzenia pre vybraných Rusov

Novozélandská premiérka aktuálne požiadala ministerstvo zahraničných vecí a obchodu, aby ju informovalo o prípadnej prítomnosti osôb, na ktoré by sa zmienené opatrenie mohlo vzťahovať.

Wellington 29. marca (TASR) - Nový Zéland zvažuje uvaliť cestovné zákazy na niektorých ruských občanov v reakcii na útok nervovoparalytickou látkou na bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéru v Británii. Informovala o tom vo štvrtok novozélandská premiérka Jacinda Ardernová.



Ako pripomenula agentúra Reuters, Wellington sa doposiaľ k medzinárodnej reakcii Británie, USA a ďalších spojencov na útok na britskom území nepridal, pretože v krajine neeviduje žiadnych moskovských špiónov, ktorých by mohol vyhostiť, zvažuje však obmedzenia vstupu Rusom do krajiny.



Premiérka aktuálne požiadala ministerstvo zahraničných vecí a obchodu, aby ju informovalo o prípadnej prítomnosti osôb, na ktoré by sa zmienené opatrenie mohlo vzťahovať.



Na bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju zaútočili 4. marca neznámi páchatelia, ktorí podľa Británie použili nervovoparalytickú látku novičok, vyvinutú v bývalom Sovietskom zväze. Oboch našli v bezvedomí pred nákupným centrom v meste Salisbury. Ich stav je stále kritický.



Rusko akúkoľvek účasť na útoku odmieta.