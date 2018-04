Novým arménskym premiérom sa stal exprezident Serž Sarkisjan

Arménsko sa pripravuje na prechod od prezidentského k parlamentnému systému.

Jerevan 17. apríla (TASR) - Poslanci arménskeho parlamentu zvolili v utorok v Jerevane za nového predsedu vlády bývalého prezidenta krajiny Serža Sarkisjana (63).



V zákonodarnom zbore hlasovalo za 77 a proti 17 poslancov.



Informovali o tom svetové tlačové agentúry.



Muž, ktorý bol po desať rokov hlavou arménskeho štátu, pred samotnou voľbou vyhlásil, že na to, aby sa Arménsko stalo bohatou krajinou, v ktorej panujú zákony, je potrebné, aby sa neaktivovali sopky. A k tomu ani nedôjde, ak sa ich aktivity nevyvolajú, formuloval zrejme narážajúc na pokračujúce protesty opozície voči svojej nominácii.



Líder protestov, ktoré si iba v pondelok vyžiadali desiatky zranených a okolo 80 zadržaných, opozičný poslanec Nikol Pašinjan hovoril v utorok o revolučnej situácii v celom Arménsku a o začiatku "zamatovej revolúcie".



Sarkisjana do funkcie premiéra nominovali frakcia vládnucej Republikánskej strany Arménska a poslanecký klub jej koaličného partnera, Arménskej revolučnej federácie (Dašnakcutjun).



Vzhľadom na to, že Arménsko sa pripravuje na prechod od prezidentského k parlamentnému systému, ktorý odobrili voliči v referende v roku 2015, v rukách premiéra bude sústredených oveľa viac právomocí než doteraz.



Opozícia tvrdí, že Serž Sarkisjan, ktorý už za prezidenta kandidovať nemohol, sám vyberal svojho nástupcu - Armena Sarkisjana. Novozvolený premiér tak podľa nej vďaka tomu fakticky zostane naďalej pri moci.