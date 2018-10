Novým brazílskym prezidentom bude pravicový populista Jair Bolsonaro

Zvolenie Bolsonara, ktorý je po oboch rodičoch talianskeho pôvodu, zrejme povedie k radikálnej zmene politiky v Brazílii.

Rio de Janeiro 29. októbra (TASR) - Novým prezidentom Brazílie bude 56-ročný pravicový populista Jair Bolsonaro, ktorý podľa očakávaní zvíťazil v nedeľňajšom druhom kole volieb hlavy štátu. Bolsonaro získal približne 55,5 percenta hlasov, jeho vyzývateľovi Fernandovi Haddadovi z ľavicovej Strany pracujúcich (PT) dalo hlasy 44,5 percenta voličov, oznámila volebná komisia po spočítaní takmer 95 percent hlasov.



Zvolenie Bolsonara, ktorý je po oboch rodičoch talianskeho pôvodu, zrejme povedie k radikálnej zmene politiky v Brazílii. Bývalý výsadkár chce totiž uľahčiť prístup k zbraniam, obsadiť kľúčové ministerstvá vojakmi a naznačil aj možné odstúpenie Brazílie od parížskej klimatickej dohody, uviedla agentúra DPA.



Krátko po oznámení predbežných výsledkov Bolsonaro v prejave povedal, že bude brániť "ústavu, demokraciu a slobodu". "Toto nie je sľub strany, ani slovo človeka, ale prísaha pred Bohom," vyhlásil.



Bolsonara, prezývaného za jeho názory aj brazílskym Trumpom, bodol v septembri na predvolebnom zhromaždení útočník nožom do brucha a následne bol niekoľko týždňov v nemocnici. Kampaň viedol aj z nemocničnej postele prostredníctvom sociálnych sietí.



Bolsonaro je známy hanlivými výrokmi na adresu žien, černochov a gejov. Jednej poslankyni raz povedal, že nestojí za to, aby bola znásilnená, pretože je "veľmi škaredá". Vyjadruje sa tiež nostalgicky o vojenskej diktatúre v Brazílii z rokov 1964-85.



Väčšine Brazílčanov sú takéto postoje očividne vedľajšie a chcú zmenu vo vysokej politike prerastenej korupciou, ktorá dostala do väzenia aj exprezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu.



Brazílčanov trápi aj neprestajné násilie (vlani bolo v krajine zavraždených vyše 63.000 ľudí) a Bolsonaro sľubuje jednoduché riešenia. Okrem iného chce znížiť vek pre trestnú zodpovednosť z terajších 18 rokov a povzbudiť políciu k ráznejšiemu postupu proti zločincom.



Bolsonaro začínal v politike na radnici Ria de Janeiro v roku 1988, od roku 1991 je poslancom federálneho parlamentu. Vystriedal takmer desať politických strán. Tento rok vstúpil do Sociálno-liberálnej strany (PSL), ktorej je aj predsedom.



Bolsonaro sa ujme prezidentskej funkcie 1. januáta 2019.



Novému prezidenovi Bolsonarovi už blahoželal Trump

Americký prezident Donald Trump v nedeľu ako jeden z prvých zablahoželal Jairovi Bolsonarovi k zvoleniu za nového prezidenta Brazílie.



"Prezident Trump večer zatelefonoval prezidentovi Bolsonarovi a jemu a brazílskemu ľudu zablahoželal k dnešným voľbám," uviedla vo vyhlásení citovanom agentúrou AP hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová.



Obaja politici sa podľa nej zaviazali spolupracovať s cieľom zlepšiť život obyvateľov Spojených štátov a Brazílie, ako aj amerického kontinentu.



K víťazstvu vo voľbách blahoželali 63-ročnému Bolsonarovi prostredníctvom Twitteru aj konzervatívni prezidenti Argentíny a Čile.



Argentínsky prezident Mauricio Macri vyjadril nádej, že obe krajiny budú spolupracovať "v záujme dobrých vzťahov a blahobytu Argentínčanov a Brazílčanov".



Podobne sa vyjadril aj čilský prezident Sebastián Pinera, ktorý zablahoželal brazílskemu ľudu k "čistým a demokratickým voľbám".



Pravicový populista Bolsonaro získal v nedeľňajšom druhom kole volieb hlavy štátu 55,13 percenta hlasov, jeho vyzývateľovi Fernandovi Haddadovi z ľavicovej Strany pracujúcich (PT) dalo hlasy 44,87 percenta voličov.