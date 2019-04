Novým českým senátorom bude David Smoljak, syn známeho filmára

Volebná účasť v druhom kole bola tradične nízka a dosiahla 11,5 percenta.

Praha 14. apríla (TASR) - Víťazom druhého kola doplňujúcich volieb do českého Senátu vo volebnom obvode Praha 9 sa stal v sobotu kandidát hnutia STAN David Smoljak. So ziskom 59,5 percenta hlasov porazil Jana Jarolíma, ktorého nominovala ODS. Informovali o tom spravodajské portály IDNES.cz a Novinky.cz.



Jarolímovi dalo v druhom kole hlas 40,5 percenta voličov. Vďaka Smoljakovmu víťazstvu bude mať STAN v hornej komore parlamentu s 19 členmi najsilnejší senátorský klub. Smoljak v Senáte nahradí Zuzanu Baudyšovú (ANO), ktorá rezignovala zo zdravotných dôvodov. Smoljakov mandát sa skončí na budúci rok na jeseň.



Na sneme hnutia STAN nastalo veľké nadšenie, keď naň dorazil scenárista Zdeněk Svěrák. Ten vo volebnej kampani podporil nového senátora Davida Smoljaka, najstaršieho syna svojho zosnulého spolupracovníka Ladislava Smoljaka.



"Som veľmi rád, že najstarší syn môjho priateľa a celoživotného spolupracovníka Ladislava Smoljaka sa stal senátorom, pretože by som dal za neho ruku do ohňa. Poznám ho od doby, keď sa narodil, dlhšie to nejde," povedal Svěrák delegátom republikového snemu STAN.