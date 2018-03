Novým lídrom etiópskej vládnej koalície sa stal Abiy Ahmed

Ahmed (41) predtým slúžil ako minister pre vedu a technológiu a stál pri zakladaní spravodajských služieb. Je všeobecne považovaný za reformátora.

Addis Abeba 28. marca (TASR) - Vládnuca etiópska koalícia si zvolila v utorok svojho nového lídra. Je ním Abiy Ahmed z etnickej skupiny Oromo, ktorá je stredobodom už takmer tri roky trvajúcich protivládnych protestov. Podľa miestnych médií dostal Ahmed vyše 60 percent hlasov, informovali v stredu agentúry AP a DPA.



Zvolenie za predsedu koalície mu zároveň otvára cestu k postu premiéra. Bývalý etiópsky premiér Hailemariam Desalegn odstúpil vo februári. Voľba nového ministerského predsedu sa očakáva ešte v priebehu stredy. Koalícia a jej regionálne pobočky majú v etiópskom parlamente obsadené všetky poslanecké kreslá.



Krok prichádza po mesiacoch najostrejších protestov za uplynulé štvrťstoročie a po prekvapujúcom rozhodnutí expremiéra Desalegna prepustiť z väzenia prominentných politikov a novinárov so zámerom demokratizovať politický priestor v tejto východoafrickej krajine. V Etiópii je aktuálne vyhlásený mimoriadny stav.



Vymenovanie Ahmeda do čela Etiópskeho ľudového revolučného frontu (EPRDF) a následne aj do funkcie premiéra by mohlo ukončiť rozsiahle protivládne protesty, uviedol opozičný politik Merera Gudina.



Ahmed (41) predtým slúžil ako minister pre vedu a technológiu a stál pri zakladaní spravodajských služieb. Je všeobecne považovaný za reformátora, ktorý by mohol do konzervatívneho vedenia vniesť nové myšlienky. Ak ho zvolia za premiéra, stane sa prvým ministerským predsedom z etnickej skupiny Oromov od roku 1991, keď sa EPRDF dostal moci.



Nepokojné etiópske regióny Oromia a Amhara sužujú v uplynulých rokoch násilné protesty ohľadom ich politického a etnického zanedbávania zo strany vlády. Od augusta 2016 tam bolo zabitých takmer 700 ľudí.