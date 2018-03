Novým náčelníkom generálneho štábu českej armády bude Aleš Opata

Aleš Opata, ktorý bol sedemkrát v zahraničnej misii a väčšinu kariéry velil bojovým a výsadkárskym jednotkám, vystrieda vo funkcii armádneho generála Josefa Bečvářa.

Praha 22. marca (TASR) - Novým náčelníkom generálneho štábu českých ozbrojených síl sa od 1. mája stane generálporučík Aleš Opata. S jeho vymenovaním do funkcie súhlasil už aj český prezident Miloš Zeman. Informoval o tom vo štvrtok spravodajský server Novinky.cz.



"Náčelníkom generálneho štábu bude generál Opata. Návrh podpísal prezident a kontrasignoval pán premiér," uviedla vo štvrtok česká ministerka obrany v demisii Karla Šlechtová (ANO).



Od Opatu ministerka očakáva hlavne to, že presadí nový model vedenia generálneho štábu a bude lepšie komunikovať s vedením ministerstva, a to najmä pri zadávaní nákupov vojenskej techniky.



Opata, ktorý bol sedemkrát v zahraničnej misii a väčšinu kariéry velil bojovým a výsadkárskym jednotkám, vystrieda vo funkcii armádneho generála Josefa Bečvářa. Ten mal mandát až do júna a žiadal ministerku, aby mu ho predĺžila do konca roka, čo však Šlechtová nedávno odmietla.