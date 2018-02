Novým predsedom ČSSD sa stal Jan Hamáček

O najvyšší post v strane prekvapujúco nezabojoval úradujúci predseda ČSSD Milan Chovanec.

Hradec Králové 18. februára (TASR) - Delegáti mimoriadneho 40. zjazdu Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) v Hradci Králové zvolili za jej nového šéfa podpredsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Jana Hamáčka. V druhom kole voľby porazil bývalého juhočeského hajtmana Jiřího Zimolu, informovala spravodajská televízia ČT24.



Zimola dostal zo siedmich uchádzačov o predsednícky post najviac hlasov - 179. Hamáček skončil druhý so 155 hlasmi. O najvyšší post v strane prekvapujúco nezabojoval úradujúci predseda ČSSD Milan Chovanec, ktorý dostal len 116 hlasov a následne avizoval, že odstupuje aj z funkcie štatutárneho podpredsedu.



V prvom kole bolo na zisk predsedníckeho postu treba získať aspoň 266 hlasov. Keďže sa tak nestalo, nasledovalo kolo druhé. V ňom Hamáček získal 272 hlasov a Zimola 224. Kvórum bolo v tomto prípade 264 hlasov.



"Dúfam, že sociálna demokracia vyjde z toho zjazdu jednotná. Čakajú nás ďalšie voľby (podpredsedov), chcem požiadať, aby všetci volili tak, aby do čela ČSSD postavili silný tím, ktorý zvládne výzvy, ktoré sú pred nami," povedal tesne po svojom zvolení Hamáček, v poradí šiesty predseda novodobej ČSSD. Zároveň sa poďakoval ďalším kandidátom na predsedu za férový súboj.



O predsednícky post sa uchádzali aj ďalší štyria kandidáti - bývalý šéf vojenského spravodajstva Miroslav Krejčík, poslanec a olomoucký primátor Antonín Staněk, starostka mesta Česká Lípa Romana Žatecká, riaditeľ knižnice v meste Polička a mestský poslanec Jan Jukl a člen strany z mesta Slatiňany Jiří Sokol. Ani jeden však delegátov príliš neoslovili - najúspešnejší z nich bol Krejčík s 30 hlasmi.



ČSSD si vyberala riadneho predsedu po siedmich mesiacoch. Predchádzajúci predseda a expremiér Bohuslav Sobotka odstúpil z čela ČSSD vlani v polovici júna, odvtedy stranu viedol Milan Chovanec z titulu podpredsedu. Do jesenných volieb do Poslaneckej snemovne, v ktorých ČSSD získala len 7,27 percenta hlasov, však ako líder a zároveň kandidát na nového premiéra išiel vtedajší minister zahraničných vecí Lubomír Zaorálek.



Na mimoriadnom zjazde ČSSD vystúpili ako hostia aj český prezident Miloš Zeman, ktorý strane šéfoval v rokoch 1993-2001, a slovenský premiér a šéf Smeru-SD Robert Fico.