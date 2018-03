Peru má nového prezidenta. Kuczynského vystriedal Vizcarra

Doteraz zastával post viceprezidenta a pôsobil aj ako veľvyslanec v Kanade.

Lima 23. marca (TASR) - Novým prezidentom Peru sa v piatok stal Martín Vizcarra. V najvyššej funkcii vystriedal Pedra Pabla Kuczynského, ktorý rezignoval pre podozrenia z korupcie.



Vizcarra doteraz zastával post viceprezidenta a pôsobil aj ako veľvyslanec v Kanade. Nemá síce prepojenie so žiadnou z politických strán, ale podľa agentúry AP sa očakáva, že bude pokračovať v Kuczynského politike, najmä pokiaľ ide o podporu podnikateľského sektora. Nový prezident však bude čeliť nepriateľsky naladenému Kongresu i radovým občanom, ktorí čoraz viac prejavujú nespokojnosť s politickou elitou.



Aj v noci na piatok došlo v uliciach hlavného mesta Lima k potýčkam medzi políciou a demonštrantmi, ktorí sa domáhali nových volieb, a to prezidentských i do Kongresu. Prvou veľkou skúškou pre nového prezidenta bude panamerický summit, ktorý sa uskutoční o tri týždne v Lime. Očakáva sa na ňom aj účasť prezidenta USA Donalda Trumpa.



Vizcarra zložil prezidentský sľub krátko po tom, ako zákonodarcovia väčšinou hlasov akceptovali Kuczynského rezignáciu. Stalo sa tak na mimoriadnom zasadnutí Kongresu, a to pomerom hlasov 105 ku 12.



Kuczynski ešte pred hlasovaním v Kongrese pohrozil, že svoju ponuku na rezignáciu stiahne. Ako dôvod uviedol formuláciu v návrhu textu uznesenia Kongresu, podľa ktorej "zradil vlasť". Kuczynski označil toto slovné spojenie za neprijateľné a pohrozil, že ak ho poslanci nestiahnu, prehodnotí svoje rozhodnutie a neodstúpi. V takom prípade by musel Kongres opäť rokovať o jeho zosadení a presadiť procedúru tzv. impeachmentu.



Kuczynski v prezidentských voľbách v júni 2016 tesne porazil pravicovú populistku Keiko Fujimoriovú, dcéru bývalej hlavy štátu Alberta Fujimoriho. Impeachmentu v Kongrese sa vyhol už v decembri, keď mu pomohli práve podporovatelia Fujimoriho, ktorý si vo väzení odpykával 25-ročný trest za porušovanie ľudských práv. Kuczynski v tom istom čase udelil exprezidentovi milosť.



Dôvodom pre impeachment Kuczynského malo byť obvinenie, že ako prezident klamal o sume 782.000 dolárov vyplatenej jeho konzultačnej firme pred zhruba desiatimi rokmi od brazílskeho stavebného koncernu Odebrecht. Ten je v súčasnosti stredobodom najväčšieho korupčného škandálu v Latinskej Amerike.



Na Kuczynského, ktorý bol kedysi investorom na Wall Street, v týchto dňoch čoraz viac tlačili, aby odstúpil po zverejnení tajne nakrútených záberov zachytávajúcich jeho spojencov, ako sa údajne pokúšajú podplatiť istého zákonodarcu v záujme zablokovania impeachmentu prezidenta.