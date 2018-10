NYT: Čína odpočúva Trumpove hovory, snaží sa ovplyvniť jeho politiku

Tento rok sa viackrát vynorili obavy z možného sledovania mobilných telefónov v oblasti Washingtonu.

Washington 25. októbra (TASR) - Čínski špióni často odpočúvajú amerického prezidenta Donalda Trumpa, keď používa svoj nezabezpečený mobilný telefón, aby sa porozprával so starými priateľmi. Peking využíva to, čo sa dozvie, v snahe ovplyvniť politiku USA, informoval v stredu denník New York Times (NYT) s odvolaním sa na súčasných a bývalých amerických predstaviteľov.



Trumpa jeho spolupracovníci opakovane varovali, že jeho hovory z mobilných telefónov nie sú zabezpečené a že ruskí špióni pravidelne odpočúvajú jeho rozhovory. Prezident však podľa nich stále odmieta vzdať sa svojich mobilných telefónov, napísali NYT.



Zdroje pre denník povedali, že americké spravodajské služby od ľudí pracujúcich pre vlády iných krajín i zo zachytenej komunikácie zahraničných činiteľov zistili, že Čína a Rusko odpočúvajú Trumpove telefonáty.



Biely dom na túto správu zatiaľ nereagoval.



Čína podľa zdrojov NYT postupuje v prípade odpočutých hovorov dôkladne a snaží sa z nich zistiť, čo si Trump myslí, koho počúva a ako by ho bolo možné ovplyvniť. Peking sa pritom osobitne zameriava na úsilie zabrániť ďalšiemu vystupňovaniu terajšej obchodnej vojny medzi oboma krajinami.



Čínski predstavitelia tiež využívajú čínskych obchodníkov a iné osoby spojené s Pekingom na to, aby Trumpovým priateľom podsúvali argumenty a názory, vyplýva zo správy.



Tento rok sa viackrát vynorili obavy z možného sledovania mobilných telefónov v oblasti Washingtonu. Ministerstvo vnútornej bezpečnosti v liste senátorom v marci uviedlo, že v hlavnom meste USA zaznamenalo aktivity zodpovedajúce používaniu zariadení na odpočúvanie a lokalizáciu mobilných telefónov.



Predstaviteľ Federálnej komisie pre komunikácie (FCC) označil záležitosť za závažnú s tým, že tieto zariadenia by mohli používať zločinci alebo zahraniční agenti, uviedla agentúra Reuters.



Denník The Washington Post v júni informoval o federálnej štúdii, v rámci ktorej vlani v blízkosti Bieleho domu a ďalších citlivých objektov zachytili známky sofistikovaného sledovania mobilných telefónov.