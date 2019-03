Saudskoarabský princ schválil intervenciu proti disidentom

Vražda Chášukdžího, ktorý prispieval aj pre noviny Washington Post, vyvolala pobúrenie po celom svete.

Washington 18. marca (TASR) - Viac než rok pred vraždou novinára Džamála Chášukdžího schválil saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán tajný program zameraný na umlčanie disidentov, informoval v nedeľu americký denník The New York Times (NYT).



Program zahŕňal sledovanie, únosy, zadržiavania a mučenie Saudskoarabov, tvrdí denník v správe odvolávajúcej sa na amerických predstaviteľov, ktorí čítali neverejné správy tajných služieb o tomto programe. Americkí predstavitelia ho nazývali Saudskoarabská skupina rýchlej intervencie, uviedol NYT.



Minimálne niektoré z tajných misií programu uskutočnili členovia tímu, ktorý vlani v októbri zabil Chášukdžího na konzuláte Saudskej Arábie v tureckom Istanbule a zbavil sa jeho tela, čo naznačuje, že jeho vražda bola súčasťou širšieho postupu proti disidentom, tvrdí denník. Medzi zdrojmi uvádza aj osoby blízke niektorým saudskoarabským obetiam.



Saudskoarabskí činitelia odmietli potvrdiť alebo poprieť, že takáto skupina existovala, a neodpovedali ani na otázky NYT o jej práci.



Vražda Chášukdžího, ktorý prispieval aj pre noviny Washington Post, vyvolala pobúrenie po celom svete. Americkí senátori, ktorých o prípade informovali šéfovia spravodajských služieb USA, vyjadrili presvedčenie, že zodpovednosť nesie princ Muhammad. Rijád opakovane zdôraznil, že korunný princ nebol do tohto činu zapletený.



Kráľovstvo spočiatku uvádzalo, že nemá informácie o osude novinára, neskôr však saudskoarabská prokuratúra oznámila, že ho zámerne zavraždili agenti konajúci svojvoľne, a v prípade vraždy obžalovala 11 osôb.



