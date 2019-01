O post generálneho tajomníka Rady Európy sa uchádzajú 4 kandidáti

Funkcia, ktorú od 1. októbra 2009 zastáva nórsky politik Thorbjörn Jagland, bude voľná od 1. októbra tohto roku. Záujemcovia mali termín na podanie prihlášok do 10. januára.

Brusel 11. januára (TASR) - O post generálneho tajomníka Rady Európy (RE) sa uchádzajú štyria kandidáti. Oznámil to v piatok Výbor ministrov Rady Európy v správe pre médiá.



Funkcia, ktorú od 1. októbra 2009 zastáva nórsky politik Thorbjörn Jagland, bude voľná od 1. októbra tohto roku. Záujemcovia mali termín na podanie prihlášok do 10. januára.



Začiatkom tohto týždňa ako prvý svoj záujem o uvedený post oficiálne prejavil belgický minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Didier Reynders, ktorý v súčasnej reorganizovanej federálnej vláde dočasne zastáva aj post ministra obrany.



Za Litvu kandiduje bývalý predseda vlády a člen litovského parlamentu (Seimas) Andrius Kubilius, Grécko sa o tento post uchádza v osobe bývalej šéfky diplomacie a súčasnej poslankyne gréckeho parlamentu Dory Bakojannisovej a do "súťaže" sa zapojilo aj Chorvátsko, ktoré na post generálneho tajomníka RE navrhlo ministerku zahraničných vecí a európskych záležitostí a podpredsedníčku vlády Mariju Pejčinovičovú Buričovú.



Výbor ministrov RE vypočuje oddelene všetkých štyroch kandidátov v priebehu marca 2019 a rozhodne o konečnom zozname kandidátov, ktorý potom predloží Parlamentnému zhromaždeniu Rady Európy (PZ RE).



PZ RE rozhodne o voľbe nového generálneho tajomníka v rámci procesu, ktorý sa má konať v júni 2019.



Mandát nového generálneho tajomníka sa začína 1. októbra 2019. Generálny tajomník Rady Európy je volený na obdobie piatich rokov s možnosťou jednorazového obnovenia mandátu.



Spravodajca TASR Jaromír Novak