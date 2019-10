O post predsedu EPP sa uchádza Tusk, čo nie je dobrá správa pre Fidesz

Budapešť 21. októbra (TASR) - O post predsedu Európskej ľudovej strany (EPP) sa uchádza zatiaľ ako jediný kandidát odchádzajúci predseda Európskej rady a bývalý poľský premiér Donald Tusk. Informoval o tom v pondelok spravodajský server Euronews s odvolaním sa na belgický denník De Standaard.



Rozhodnutie o obnovení členstva maďarskej vládnej strany Fidesz v EPP možno očakávať už počas predsedníctva Tuska, ktorý nie je zástancom tzv. "neliberálnej demokracie", uviedol server.



Tento poľský politik síce pochádza z jednej z členských krajín Vyšehradskej štvorky (V4), jeho osoba však pre Fidesz podľa Euronews neveští nič dobré. Tusk vlani v novembri v Helsinkách síce konkrétne nemenoval Fidesz ani premiéra Viktora Orbána, avšak ostro kritizoval jeho politiku namierenú proti liberálnej demokracii.



"Nie je kresťanským demokratom ten, kto sa stavia proti právnemu štátu, nezávislej justícii, slobodným médiám, občianskym organizáciám, a kto toleruje nenávisť voči cudzincom, homofóbiu, nacionalizmus a antisemitizmus," povedal podľa Euronews Tusk, ktorý sa negatívne vyjadroval na adresu maďarskej vlády aj počas tohto roka.



Zjazd EPP sa bude konať 20. a 21. novembra v Záhrebe. Bruselské zdroje pre Euronews uviedli, že do zjazdu určite nerozhodnú o osude Fideszu a príslušnú správu dovtedy nebude mať ani monitorovací výbor EPP.



Orbán minulý piatok rokoval v Bruseli s monitorovacím výborom EPP, ktorý od pozastavenia členstva Orbánom vedeného Fideszu skúma, či sa táto strana riadi princípmi a hodnotami, ktoré presadzuje EPP. Išlo o druhé stretnutie Orbána s výborom európskych ľudovcov, ktoré potvrdilo EPP na Twitteri, avšak o výsledkoch rokovania neposkytli bližšie informácie.



Monitorovací výbor chcel s Orbánom rokovať aj pred májovými voľbami do EP, avšak z Budapešti mu odkázali, že do daného termínu premiér nebude mať príležitosť sadnúť si s ním za rokovací stôl.



Na 30. jubilejnej letnej univerzite Maďarov v rumunskom meste Baile Tušnad 27. júla maďarský premiér vyhlásil, že členstvo Fideszu v EPP je stále otvorené. "Zatiaľ musíme počkať, aby sa vyjasnil obraz, aby európski ľudovci rozhodli, kam chcú smerovať. To sa uvidí na jesennom zjazde EPP," povedal Orbán.



K pozastaveniu členstva Fideszu v EPP došlo 20. marca v reakcii na bilbordovú kampaň maďarskej vlády namierenú proti predsedovi Európskej komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi a americkému finančníkovi maďarského pôvodu Georgeovi Sorosovi ako údajným podporovateľom nezákonnej migrácie.



Viaceré členské strany EPP požadovali vylúčenie Fideszu z tejto najväčšej európskej politickej rodiny, k čomu napokon nedošlo aj vzhľadom na následné májové eurovoľby.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)