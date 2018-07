O prezidentský úrad na Ukrajine chce zabojovať aj Oleksandr Ševčenko

Najbližšie prezidentské voľby by sa na Ukrajine mali konať 31. marca 2019.

Kyjev 2. júla (TASR) - Nezávislý ukrajinský poslanec Oleksandr Ševčenko v pondelok oznámil, že sa bude uchádzať o prezidentský úrad v budúcoročných voľbách. Vo voľbách sa tak zrejme stretne s kandidátom, ktorého v roku 2014 takmer knokautoval.



Ševčenkov program s názvom "Krajina dôstojnosti a pravdy" je o "krajine dôstojných občanov vo svojom štáte, dôstojnej Ukrajine vo svete ako krajine pravdy a spravodlivosti, o modernom, bohatom, rozumnom štáte, ktorý nás všetkých zjednotí na slávu Ukrajiny za dôstojnú budúcnosť našich detí", priblížila agentúra Interfax-Ukrajina.



Svoj úmysel kandidovať na úrad prezidenta oznámili už viacerí Ukrajinci. Medzi nimi, a to 20. júna, aj predsedníčka ukrajinskej strany Vlasť (Baťkivščyna) a expremiérka Julija Tymošenková.



Už vlani oznámil svoj úmysel kandidovať líder Radikálnej strany Oleh Ljaško. Práve s ním mal Ševčenko v auguste 2014 konflikt. Vo vestibule parlamentu v Kyjeve Ljaško obvinil Ševčenka, že ignoruje kritickú situáciu vojakov bojujúcich na východe Ukrajiny. "Pozrite sa na tohto pupkatého tučniaka," povedal Ljaško na adresu Ševčenka krátko predtým, než dostal od neho úder do hlavy a zapotácal sa.



Najbližšie prezidentské voľby by sa na Ukrajine mali konať 31. marca 2019. V májových prieskumoch verejnej mienky Tymošenková viedla s 13 percentami. Súčasný prezident Petro Porošenko sa v prieskume umiestnil na štvrtom mieste.



V prezidentských voľbách z mája 2014 zvíťazil Porošenko. Získal takmer 55 percent hlasov. Druhá v poradí skončila Tymošenková s takmer 13 percentami.