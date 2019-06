O ruské pasy požiadalo vyše 8000 obyvateľov samozvanej DĽR

K vydávaniu ruských pasov pre obyvateľov DĽR dochádza na základe výnosu, ktorý zjednodušuje pravidlá získavania ruského občianstva pre obyvateľov určitých oblastí juhovýchodnej Ukrajiny.

Moskva 14. júna (TASR) - Prvých 34 obyvateľov samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) odcestovalo v piatok do Ruskej federácie, aby tam prevzali svoje ruské pasy. Podľa agentúry Interfax o tom informoval vedúci oddelenia migračných služieb DĽR Vladimir Krasnoščoka.



Spravodajský portál RBK (rbc.ru) uviedol, že ruské pasy sa vydávajú na dvoch dočasných kontrolných stanovištiach.



"Dnes je to prvá cesta. Ďalej sa plánuje prakticky denne dopravovať občanov (DĽR) na územie Ruskej federácie, a to podľa zoznamov, ktoré máme k dispozícii," vysvetlil Krasnoščoka. Dodal, že doteraz bolo prijatých viac ako 8000 žiadostí o vydanie ruského pasu, a tým aj získanie ruského občianstva.



K vydávaniu ruských pasov pre obyvateľov DĽR dochádza na základe výnosu, ktorý zjednodušuje pravidlá získavania ruského občianstva pre obyvateľov určitých oblastí juhovýchodnej Ukrajiny a ruský prezident Vladimir Putin ho podpísal 24. apríla.



Toto rozhodnutie bolo prijaté "so zámerom chrániť ľudské práva a slobody" na základe všeobecne prijatých medzinárodných zákonov, píše sa vo výnose.



Výnos sa vzťahuje aj na občanov Ukrajiny a osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré sa narodili na Kryme a v Sevastopole a žili tam do 18. marca 2014, ako aj na ich deti, manželov a rodičov. Platí aj pre Ukrajincov, ktorí majú povolenie na prechodný pobyt v Rusku, povolenie na pobyt, osvedčenie o štatúte utečenca alebo osvedčenie o dočasnom azyle.



Zjednodušený postup platí pre občanov Afganistanu, Iraku, Jemenu a Sýrie, ktorí sa narodili na území niekdajšej Ruskej federatívnej socialistickej republiky (RSFSR) a boli predtým občanmi Sovietskeho zväzu (ZSSR), ako aj pre ich deti, manželov a rodičov.