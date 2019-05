O trvalý pobyt v Británii požiadalo už vyše 750.000 občanov EÚ

Británia uviedla, že občania EÚ musia do 31. decembra 2020 podať žiadosť o tzv. štatút usídlenia (settled status) bez ohľadu na to, či dohoda o brexite s Bruselom bude schválená, alebo nie.

Londýn 30. mája (TASR) - Viac ako 750.000 občanov Európskej únie podalo doposiaľ prihlášky na trvalý pobyt v Británii, aby mohli v krajine zostať aj po jej odchode z tohto bloku. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters s odvolaním sa na britského ministra vnútra Sajida Javida.



Otázka, čo sa stane s viac ako troma miliónmi občanov EÚ žijúcimi v Británii, bola jednou z prvých tém, ktoré sa riešili počas rokovaní o odchode krajiny z Únie. Británia uviedla, že občania EÚ musia do 31. decembra 2020 podať žiadosť o tzv. štatút usídlenia (settled status) bez ohľadu na to, či dohoda o brexite s Bruselom bude schválená, alebo nie.



"Občania EÚ sú naši priatelia, susedia a kolegovia, ktorí do tejto krajiny veľa prispievajú. Nech brexit dopadne akokoľvek, chceme, aby zostali," povedal Javid. Dodal, že v zmienenom systéme prihlasovania doposiaľ evidujú 750.000 žiadostí.



Z toho 103.200 uchádzačov tvoria Poliaci, nasleduje 89.900 uchádzačov z Rumunska a 70.800 z Talianska, uviedla britská vláda.



Dovedna bolo uzavretých 445.000 prihlášok, pričom tretine z týchto žiadateľov povolili štatút usídlenia - zväčša pridelený osobám, ktoré sa do Británie prisťahovali pred 31. decembrom 2020 a žili tam nepretržite päť rokov.



Zvyšku bol pridelený tzv. pre-settled status (pred udelením štatútu usídlenia). Ten im umožní v krajine ostať päť rokov, po vypršaní tejto lehoty sa budú musieť druhýkrát prihlásiť o trvalý pobyt, ak chcú v krajine naďalej zostať.



Termín odloženého odchodu Británie z EÚ je stanovený na 31. októbra. Britská premiérka Theresa Mayová minulý týždeň oznámila, že odstúpi po tom, čo sa jej nepodarilo získať podporu v parlamente pre dohodu, ktorú jej vláda vyrokovala so zástupcami EÚ. Avšak medzi politikmi, ktorí by ju chceli nahradiť, nie je zhoda v tom, či sa dožadovať zmien v tejto dohode.