O úrad prezidenta USA chce v roku 2020 bojovať aj Obamov chránenec

San Antonio 12. januára (TASR) - Kandidátom Demokratickej strany v najbližších voľbách prezidenta USA chce byť aj Julian Castro, bývalý primátor mesta San Antonio v americkom štáte Texas. Svoj úmysel oznámil v sobotu na stretnutí so svojimi sympatizantmi v San Antoniu.



Ak by bol Castro vo voľbách v roku 2020 úspešný, stal by sa prvým prezidentom USA s hispánskym pôvodom.



V prejave, ktorý predniesol po anglicky i po španielsky, zverejnil Castro aj slogan svojej predvolebnej kampane: "Jeden národ. Jeden osud", napísal denník USA Today.



Castro, ktorý bol ministrom stavebníctva a miestneho rozvoja v administratíve prezidenta USA Baracka Obamu, je v Demokratickej strane považovaný za "vychádzajúcu hviezdu".



Podľa agentúry AFP by mal byť jedným z veľkej a rôznorodej skupiny demokratických kandidátov. AFP poznamenala, že Castro by sa mohol prepracovať do čela tejto skupiny vďaka svojmu rečníckemu umeniu, pre televízne kamery atraktívnemu zovňajšku, skúsenostiam z vlády, ako aj z vedenia siedmeho najväčšieho mesta USA.



V ďalšej fáze predvolebného boja v tábore demokratov však môže naraziť už na také "ťažké váhy" ako bývalý viceprezident Joe Biden, členovia Senátu Elizabeth Warrenová, Bernie Sanders a Kamala Harrisová či na miliardára Michaela Bloomberga, ktorí zvažujú kandidatúru vo voľbách roku 2020 alebo svoj zámer už aj oznámili.



Záujem kandidovať v prezidentských voľbách za demokratov avizovala v noci na sobotu (SEČ) aj Tulsi Gabbardová zastupujúca v Kongrese americký štát Havaj.



Pre spravodajskú televíziu CNN spresnila: "Rozhodla som sa, že v priebehu budúceho týždňa oficiálne ohlásim svoju kandidatúru."



V prípade úspechu v prezidentských voľbách v roku 2020 by sa v súčasnosti 37-ročná Gabbardová, veteránka 3. vojny v Iraku, stala najmladším človekom v úrade prezidenta USA v amerických dejinách. V roku 2012, keď bola zvolená do Snemovne reprezentantov, sa stala prvou hinduistkou a Samojčankou v americkom Kongrese.