O víťazstve strán vládnej koalície sa v Budapešti nepochybuje

Budapešť 7. apríla (TASR) - Najviac mandátov v budúcom maďarskom parlamente by podľa výsledkov prieskumov verejnej mienky tamojších špecializovaných inštitúcií mali získať strany súčasnej vládnej koalície Fidesz-KDNP.



Väčšina z výsledkov nepredpokladá ohrozenie zisku väčšiny týmito stranami, avšak neráta s tým, že by koaličné subjekty mohli získať dvojtretinovú majoritu.



Výsledky prieskumu Inštitútu Medián v polovici končiaceho týždňa predpovedali najpresvedčivejšie, dokonca dvojtretinové volebné víťazstvo dvojzáprahu Fidesz-KDNP v histórii tejto spolupráce. V zdôvodnení jeho odborníci konštatovali, že z mobilizácie voličov vyťažili najviac práve koaličné strany.



Úradujúci šéf inštitútu Endre Hann sa vo vysielaní komerčnej spravodajskej televízie ATV vyjadril, že očakával zvýhodnenie opozície pri náraste záujmu voličov, avšak opak bol pravdou. Na vidieku totiž zvýšená účasť voličov signalizuje miestami až 10-percentný nárast hlasov pre strany súčasnej vládnej koalície.



Vláde blízky Inštitút Nézőpont nemá pochybnosti o víťazstve Fideszu a jeho kresťanskodemokratických spojencov z KDNP, avšak ani výsledky jeho prieskumu nenaznačujú zisk dvojtretinovej väčšiny. Na druhom mieste rebríčka očakáva ultrapravicový Jobbik a na treťom blok Maďarská socialistická strana (MSZP) - Dialóg (Párbeszéd).



Inštitút Republikon Intézet predpovedá tiež jasné víťazstvo Fidesz-KDNP, avšak pred MSZP-Párbeszéd a Jobbikom. V prípade, že by sa do zákonodarného zboru prebojovali aj Demokratická koalícia (DK) a Politika môže byť iná (LMP), nevylučuje prekvapenie.



Najťažšie sa odhaduje podľa expertov volebná podpora centristickej strany Momentumu založenej vlani v marci, ktorej cieľovou skupinou by mali byť predovšetkým mladí ľudia a osoby menej aktívne sa zaujímajúce o politiku. Je totiž náročné predpovedať, koľko z nich sa vyberie do volebných miestností a koľko z nich skutočne podporí tento nový subjekt, po prvý raz sa uchádzajúci o priazeň voličov v parlamentných voľbách.



Inštitúty Nézőpont i Republikon sa zhodujú v tom, že v prípade volebnej účasti nad hranicou 70 percent sa Demokratická koalícia (DK) expremiéra Ferenca Gyurscánya nemusí dostať do parlamentu.



Nikto z Maďarov nemá veriť výsledkom prieskumov verejnej mienky, ale v nedeľu 8. apríla majú všetci ísť k volebným urnám. Na záverečnom podujatí predvolebnej kampane vládnej strany Fidesz to v Székesfehérvári vyhlásil v piatok jej predseda a premiér Viktor Orbán.



"Proti sebe stojí niekoľko miliónov voličských hlasov a mnoho miliónov dolárov," povedal podľa spravodajského servera Index.hu pred tisíckami svojich priaznivcov s národnými vlajkami a dodal, že verí v to, že vôľu miliónov Maďarov nie je možné premôcť peniazmi.



Medzi ústredné myšlienky predvolebnej kampane Fideszu patrili odmietanie migrantov a vplyvu amerického finančníka maďarského pôvodu Georgea Sorosa.



Maďari rozhodnú v nedeľu po druhý raz o personálnom zložení budúceho parlamentu krajiny podľa volebného zákona prijatého 23. decembra 2011. Právnu normu zásadne meniacu volebný systém presadil dvojtretinovou väčšinou blok vládnych strán Fidesz a Kresťanskodemokratická ľudová strana (KDNP).



Voľby si aj po roku 2011 zachovali charakter kombinovaného systému, akým sa volilo v Maďarsku už od roku 1990.



Voliči v jednokolových voľbách rozhodujú o mandáte 199 poslancov.



Každý volič má k dispozícii dva hlasy: jedným rozhodne o politickej strane a druhým bude voliť kandidáta jednomandátových volebných obvodov.



V jednomandátových obvodoch volia vyberú 106 budúcich poslancov.



Zvyšných 93 mandátov rozdelia pomerným systémom medzi politické strany, ktoré prekročili päťpercentnú hranicu podielu odovzdaných hlasov. Tieto mandáty prideľované z celoštátnej listiny sa môžu znížiť o mandáty prípadne získané kandidátmi z 13 registrovaných národnostných menšín.