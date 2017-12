Obama hovoril princovi Harrymu o sile sociálnych médií

Jedným z nebezpečenstiev internetu je, že ľudia môžu žiť v úplne inej realite. Môžu byť zamotaní v informáciách, ktoré len posilňujú ich súčasné predsudky, vysvetlil Obama.

Londýn 27. decembra (TASR) - Bývalý americký prezident Barack Obama v rozhovore s britským princom Harrym uviedol, že ľudia vo vedúcich pozíciách by mali zvažovať to, čo uverejnia na sociálnych médiách, a zároveň ich varoval, aby na internete netrávili tak veľa času. Rozhovor princa a exprezidenta v stredu odvysielala rozhlasová stanica BBC Radio 4, píše agentúra AP.



Obama však priamo nespomenul meno svojho nástupcu Donalda Trumpa, ktorého aktivita na sociálnej sieti Twitter sa zdá byť stredobodom jeho úradovania.



"Všetci, ktorí zastávame vedúce pozície, si musíme nájsť nejaký spôsob na to, ako fungovať v spoločnom priestore na internete," objasnil bývalý americký prezident. "Jedným z nebezpečenstiev internetu je, že ľudia môžu žiť v úplne inej realite. Môžu byť zamotaní v informáciách, ktoré len posilňujú ich súčasné predsudky," vysvetlil Obama v rozhovore s britským princom, ktorý si v rozhlasovej stanici vyskúšal úlohu redaktora.



Rozhovor nahrávaný už v septembri tohto roku bol Obamovým prvým po odovzdaní úradu svojmu následníkovi.



Trumpov predchodca princovi povedal, že napriek množstvu nedokončenej práce sa pri odchode z Bieleho domu cítil vyrovnaný.



To, že si sám môže vytvoriť svoj vlastný program a má čas porozprávať sa s manželkou Michelle, je pre bývalého amerického prezidenta podľa jeho slov "naozaj oslobodzujúce".



"Práca samotná mi chýba, pretože bola fascinujúca," vyhlásil Obama po ôsmich rokoch v Oválnej pracovni a spresnil, že na svoje reformy v oblasti zdravotníctva je najviac hrdý.