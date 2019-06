Obamovci budú produkovať podcasty pre Spotify

Produkčná spoločnosť Obamovcov vznikla v roku 2018. Medzičasom už podpísala exkluzívnu zmluvu so spoločnosťou Netflix.

New York 7. júna (TASR) - Produkčná spoločnosť Baracka a Michelle Obamovcov, Higher Ground, uzavrela zmluvu na výrobu podcastov pre streamingovú platformu Spotify, ktorá sa v poslednom čase snaží diverzifikovať svoj obsah, informovala agentúra AFP.



"Sme nadšení (...), pretože podcasty ponúkajú mimoriadnu príležitosť na podporu konštruktívneho dialógu, na to, aby sa ľudia usmievali a premýšľali, a dúfajme tiež, aby sa k sebe priblížili," komentoval novinku bývalý americký prezident, citovaný v spoločnom vyhlásení spoločností Spotify a Higher Ground.



Vyhlásenie obsahuje aj reakciu bývalej prvej dámy USA Michelle Obamovej, ktorá zdôraznila "príležitosť", ktorú toto partnerstvo predstavuje pre "hlasy príliš často ignorované alebo umlčané".



Spotify sa výrobe podcastov venuje od minulého roku. Viacero významných aktérov v tomto odvetví sa snaží zmeniť výrobu podcastov zo súčasného modelu, keď sú zvukové vysielania bezplatné a výrobcovia zarábajú na zisku z reklamy, na platformu, kde používatelia platia za obsah. Napríklad francúzska služba Majelan v utorok spustila program, ktorý je dostupný v 50 krajinách sveta, pričom jeho používateľ zaň za mesiac platí 4,99 eura.



Produkčná spoločnosť Obamovcov vznikla v roku 2018. Medzičasom už podpísala exkluzívnu zmluvu so spoločnosťou Netflix. Zmluva sa týka produkcie filmov, televíznych seriálov a dokumentárnych snímok.