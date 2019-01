Občania a podniky sa musia pripraviť na situáciu po brexite

Británia má 29. marca oficiálne vystúpiť z Európskej únie. Ak sa dohodu dovtedy podarí ratifikovať, väčšina právnych účinkov brexitu sa bude uplatňovať od januára 2021.

Londýn 29. januára (TASR) - Občania, ktorí sa chystajú cestovať medzi Spojeným kráľovstvom a ostatnými krajinami Európskej únie, a podniky poskytujúce služby na území Británie sa po prípadnom brexite musia pripraviť na právne zmeny v rôznych oblastiach. Uvádza sa to v dokumente, ktorý vlani v júli vydala Európska komisia (EK).



Británia má 29. marca oficiálne vystúpiť z Európskej únie. Ak sa dohodu dovtedy podarí ratifikovať, väčšina právnych účinkov brexitu sa bude uplatňovať od januára 2021.



V prípade, že dohoda nebude do 30. marca ratifikovaná, právo Európskej únie prestane pre Spojené kráľovstvo od tohto dátumu platiť a nastane tzv. tvrdý brexit.



Európska komisia v decembri minulého roka schválila tzv. záložný plán pre prípad tvrdého brexitu a v tejto súvislosti zdôraznila, že v rámci rokovaní s Londýnom stavia do popredia týchto rozhovorov záujmy občanov. Plán má zabezpečiť, aby už od 30. marca bolo možné uplatňovať nevyhnutné núdzové opatrenia s cieľom čo najviac minimalizovať škody spôsobené odchodom Británie bez dohody.



Tvrdý brexit by prakticky okamžite zaviedol kontroly na hraniciach medzi krajinami eurobloku a Britániou. EK sa preto snaží minimalizovať možné narušenia a zdržania a prijíma opatrenia týkajúce sa tovaru, ktorého pohyb sa začal pred vystúpením Británie z EÚ, uvádza sa v novembrovej tlačovej správe Komisie.



Európska komisia prijala v decembri opatrenia na zachovanie základných leteckých spojení medzi Britániou a ostatnými členskými štátmi. EK o tom informovala v decembrovej tlačovej správe.



Komisia sa podľa tejto správy snaží zabezpečiť aj voľný pohyb občanov EÚ v Británii a naopak. Britská vláda začiatkom decembra minulého roka deklarovala, že práva občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve zachová aj v prípade vystúpenia z EÚ bez dohody, píše sa v januárovom vyhlásení Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR. Podmienkou je reciprocita k občanom Spojeného kráľovstva žijúcim v členských štátoch EÚ.



Brexit podľa júlového dokumentu Európskej komisie ovplyvní aj uznávanie vodičských preukazov, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, práva cestujúcich a roaming v oblasti mobilnej komunikácie. Okrem toho je potrebné pripraviť sa na zmeny v povinnostiach v dodávateľskom reťazci, pri dovoze a vývoze tovaru, v oblasti ciel, osvedčení, licencií a povolení a aj pri prenose osobných údajov z EÚ do Spojeného kráľovstva.