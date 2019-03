Obchodná vojna stála vlani americkú ekonomiku 7,8 miliardy USD

Autori štúdie uviedli, že analyzovali krátkodobý vplyv Trumpových krokov a zistili, že dovoz z krajín, proti ktorým boli namierené, klesol o 31,5 %.

Washington 17. marca (TASR) - Obchodná vojna prezidenta Donalda Trumpa stála v roku 2018 americkú ekonomiku 7,8 miliardy USD (6,90 miliardy eur). To je výška straty z hrubého domáceho produktu (HDP) podľa štúdie tímu ekonómov z popredných amerických univerzít.



Autori štúdie uviedli, že analyzovali krátkodobý vplyv Trumpových krokov a zistili, že dovoz z krajín, proti ktorým boli namierené, klesol o 31,5 %, zatiaľ čo vývoz z USA na tamojšie trhy sa znížil o 11 %. Zistili tiež, že ročné straty spotrebiteľov a výrobcov v dôsledku vyšších nákladov na dovoz predstavovali 68,8 miliardy USD.



No aj po zohľadnení príjmov z ciel a väčších ziskov domácich výrobcov z vyšších cien, celková strata dosiahla 7,8 miliardy dolárov alebo 0,04 % HDP, uviedli výskumníci.



Na štúdii sa podieľal tím ekonómov z univerzít Berkeley, Columbia, Yale a UCLA (University of California at Los Angeles) a zverejnil ju národný úrad pre ekonomický výskum (National Bureau of Economic research).



Trump sa už počas kampane aj po nástupe do funkcie zaviazal, že zníži obchodný deficit USA s inými štátmi redukciou nespravodlivého importu a znovu prerokuje dohody o voľnom obchode.



Americký prezident začal presadzovať protekcionistickú obchodnú politiku na ochranu americkej výroby. Výsledkom je, že Washington a Peking, dve najväčšie svetové ekonomiky, vlani zaviedli proti sebe jednostranné clá. Trump tiež uvalil clá na dovoz niektorých tovarov z Európskej únie a ďalších dôležitých obchodných partnerov USA.



Podľa autorov štúdie, hoci clá pomohli americkým firmám v niektorých sektoroch v boji so zahraničnou konkurenciou, odvetné clá na tovar z USA vykompenzovali ich výhody.



"Zistili sme, že robotníci v silne republikánskych okresoch boli najviac negatívne ovplyvnení obchodnou vojnou," uzavreli vedci.