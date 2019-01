Obchodné reťazce v Japonsku zastavia predaj pornografických časopisov

Non-stop obchody so zmiešaným tovarom sú v Japonsku veľmi obľúbené a ponúkajú všetko od teplých nápojov po mrazené potraviny, či náhradné pracovné košele pre vystresovaných biznismenov.

Tokio 23. januára (TASR) - Dva z najväčších reťazcov obchodov so zmiešaným tovarom v Japonsku sa rozhodli zastaviť predaj pornografických časopisov. Rozhodnutie súvisí s tohtoročnými majstrovstvami sveta v ragby a budúcoročnými olympijskými hrami v Tokiu, informovala v utorok stanica BBC.



Spoločnosť 7-Eleven, ktorá v Japonsku prevádzkuje viac než 20.000 obchodov, vyhlásila, že hodlá "vytvoriť korektné nákupné prostredie pre všetkých zákazníkov". Jej konkurent, firma Lawson, ktorá má v krajine približne 14.000 obchodov, prišla s podobným vyhlásením.



Očakáva sa, že do Japonska zavíta na obe vrcholné športové podujatia obrovské množstvo turistov. Majstrovstvá sveta v ragby sa budú v krajine konať v septembri 2019, zatiaľ čo olympijské hry v lete 2020.



Non-stop obchody so zmiešaným tovarom sú v Japonsku veľmi obľúbené a ponúkajú všetko od teplých nápojov po mrazené potraviny, či náhradné pracovné košele pre vystresovaných biznismenov. Pornografické časopisy sa pritom zvyčajne nachádzajú s ďalšími novinami na ľahko prístupných regáloch.



Siete sa obávajú, že by to mohlo zanechať u zahraničných návštevníkov zlý dojem.



"V minulosti využívali 7-Eleven najmä mužskí zákazníci na nákup nápojov a rýchleho občerstvenia, a tomu bol prispôsobený aj náš sortiment. Avšak úloha 7-Eleven sa v uplynulých rokoch zmenila a stali sme sa vyhľadávanou destináciou pre rodiny s deťmi, ako aj pre starších ľudí," uviedli predstavitelia firmy.



Podľa nich tvoril predaj pornografických časopisov menej než jedno percento všetkých príjmov. Obe zmienené spoločnosti publikácie tohto druhu stiahnu zo svojich predajní koncom augusta. Dve ďalšie japonské siete obchodov so zmiešaným tovarom, Ministop a Family Mart, zastavili predaj pornočasopisov už vlani.