Obchodníci s ľuďmi zastrelili v Lýbii 15 utečencov a migrantov

Tripolis 26. mája (TASR) - Najmenej 15 utečencov a migrantov bolo tento týždeň zabitých a desiatky ďalších utrpeli zranenia, keď do nich obchodníci s ľuďmi strieľali pri pokuse o útek z ich tajného väzenia. V piatok večer o tom informovala nezávislá nezisková humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) so sídlom v Paríži.



Vyše 100 ľudí ušlo v stredu z tajného väzenia riadeného obchodníkmi s ľuďmi neďaleko severozápadného líbyjského mesta Baní Walíd a ich väznitelia do nich strieľali, keď sa ich snažili znovu chytiť.



MSF ošetrili vo Všeobecnej nemocnici v Baní Walíd 25 preživších, pričom niektorí utrpeli vážne strelné poranenia a mnohopočetné zlomeniny.



Niektoré z obetí - väčšinou tínedžeri z Eritrey, Etiópie a Somálska, ktorí chceli získať azyl v Európe - uviedli, že ich držali v zajatí až tri roky, informovala humanitárna organizácia.



Tieto obete dodali, že ich v oblasti okolo Baní Walíd a v neďalekom meste Nasma predali mnohokrát.



"Mnohí mali viditeľné jazvy, popáleniny elektrinou a staré, infikované rany," uviedli MSF.



Líbya prežíva obdobie anarchie od ozbrojeného povstania z roku 2011, keď bol zvrhnutý dlhoročný diktátor Muammar Kaddáfí. Severoafrická krajina má tri rôzne vlády, ako aj nespočetné milície bojujúce o kontrolu nad územiami, pripomenula tlačová agentúra DPA.



Líbya je zároveň centrom pre migrantov a utečencov, snažiacich sa preplaviť cez Stredozemné more do Európy, pričom podľa odhadov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) je ich v krajine okolo milión.



Títo ľudia sú v Líbyi často vystavení príšernému zaobchádzaniu a charity tvrdia, že všeobecne sú rozšírené únosy a mučenie utečencov aj migrantov za účelom získať výkupné.



MSF tiež vyhlásili, že miestni obyvatelia v Baní Walíd sa v stredu usilovali ochrániť ľudí na úteku, napríklad zamestnanci nemocníc a miestnej samosprávy, členovia organizácií občianskej spoločnosti, vodcovia kmeňov a príslušníci bezpečnostných síl.



Tí, čo prežili, povedali charite MSF, že vo väzení zostalo obchodníkom s ľuďmi napospas ešte 40 osôb, väčšinou žien.



Preživší ďalej uviedli, že najprv ich umiestnili do dobre chráneného zariadenia v Baní Walíd a vo štvrtok ich previezli do zadržiavacieho zariadenia v hlavnom meste Tripolis.



Šéf misie MSF v Líbyi Christophe Biteau však vyhlásil, že "takéto svojvoľné zadržiavanie nemôže byť riešením" situácie, lebo obete "naliehavo potrebujú ochranu a pomoc".



MSF takisto uviedli, že "prekvitajúcemu biznisu" s únosmi "napomáha" politika Európskej únie, ktorá podporuje líbyjské úrady pri zadržiavaní migrantov pokúšajúcich sa preplaviť cez Stredozemné more a pri ich navracaní do Líbye.