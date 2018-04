Obe Kórey prerokovali pred summitom aj zriadenie horúcej linky

Aktuálne pracovné rozhovory sa týkajú protokolu, bezpečnosti i mediálneho pokrývania aprílovej medzikórejskej schôdzky na najvyššej úrovni.

Soul 7. apríla (TASR) - O zriadení horúcej telefónnej linky medzi svojimi lídrami i o ďalších komunikačných záležitostiach rokovali v sobotu Severná a Južná Kórea pred blížiacim sa mimoriadnym summitom týchto dvoch rivalských štátov, ktorý by sa mal uskutočniť koncom apríla. Informovala o tom agentúra AP.



Súčasné rozhovory na pracovnej úrovni sa konajú v pohraničnej dedine Pchanmundžom a sú súčasťou prípravných diskusií o podrobnostiach summitu severokórejského vodcu Kim Čong-una a juhokórejského prezidenta Mun Če-ina, stanoveného na 27. apríla.



Aktuálne pracovné rozhovory sa týkajú protokolu, bezpečnosti i mediálneho pokrývania aprílovej medzikórejskej schôdzky na najvyššej úrovni. Na termíne tohto summitu, ktorý by sa mal podľa Soulu zamerať na jadrové odzbrojenie Severnej Kórey, sa obe Kórey dohodli minulý týždeň.



Kim Čong-un sa snaží o uvoľnenie napätia spôsobeného jadrovým programom KĽDR - zaviazal sa už k denuklearizácii a vyjadril aj ochotu stretnúť sa s americkými predstaviteľmi.



Kim by sa mal na rozhovoroch o jadrovom odzbrojení stretnúť do konca mája s prezidentom USA Donaldom Trumpom, aj keď miesto a presný termín ešte neboli stanovené.