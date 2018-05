Obete sexuálneho škandálu očakávajú od pápeža konkrétne kroky

Vyhlásili to v stredu obete čilského sexuálneho škandálu po rozhovoroch s pápežom vo Vatikáne.

Rím 2. mája (TASR) - Pápež František musí podniknúť konkrétne kroky a skoncovať s celosvetovou "epidémiou" pedofilných kňazov. Vyhlásili to v stredu obete čilského sexuálneho škandálu po rozhovoroch s pápežom vo Vatikáne, píše agentúra AP.



"Potrebné zmeny na zastavenie epidémie sexuálneho zneužívania a jej utajovania" by mala urobiť cirkev, "nie je to na nás", vyhlásila trojica mužov - Juan Carlos Cruz, James Hamilton a José Andrés Murillo -, ktorí sa v minulosti stali obeťami sexuálneho zneužívania zo strany kňaza Fernanda Karadimu.



Cruz vyhlásil, že pri súkromnom rozhovore sa mu pápež ospravedlnil a priznal, že "aj on bol súčasťou problému". "Nikdy predtým som nevidel niekoho takto sa kajať," uviedol Cruz. Dodal však, že "za ospravedlnením by mali nasledovať činy".



Cruz verí, že pri posudzovaní situácie pápež nebol dostatočne informovaný o prípade biskupa Juana Barrosa, ktorý podľa obetí o zneužívaní vedel a vedome ho kryl.



Pápež Barrosa bránil a v roku 2015 ho vymenoval za biskupa juhočilského Osorna, kde ho však mnohí kňazi a veriaci v oblasti ako biskupa neuznávajú. Pápež na margo tejto situácie povedal, že za tým stojí kampaň ľavice.



"Dúfame, že pápež František premení svoje milujúce slová odpustenia na príkladné činy. Ináč to všetko bude márne," vyhlásili Karadimove obete.