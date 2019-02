Obete holokaustu kritizujú Kurza, že nebojuje viac proti antisemitizmu

Kurz, konzervatívec na čele koalície s krajne pravicovou stranou založenou bývalými nacistami, opakovane odmieta antisemitizmus od svojho nástupu do funkcie, ktorej sa ujal pred vyše rokom.

Viedeň 20. februára (TASR) - Skupina zastupujúca rakúskych občanov, ktorí prežili holokaust, vyjadrila v stredu pobúrenie nad nedostatočným personálnym obsadením vládneho oddelenia zaoberajúceho sa zločinmi spojenými s nacizmom a vyzvala kancelára Sebastiana Kurza, aby v tejto veci zakročil.



Kurz, konzervatívec na čele koalície s krajne pravicovou stranou založenou bývalými nacistami, opakovane odmieta antisemitizmus od svojho nástupu do funkcie, ktorej sa ujal pred vyše rokom. Jeho vláda sľúbila, že ponúkne občianstvo potomkom Rakúšanov, ktorí počas nadvlády nacistov utiekli z krajiny.



Dané oddelenie spadajúce pod hlavnú spravodajskú službu je však bez dostatočného počtu zamestnancov až do takej miery, že nestíha plniť svoje úlohy, tvrdí Rakúsky mauthausenský výbor (MKÖ), ktorý zastupuje bývalých väzňov z najväčšieho koncentračného tábora v Rakúsku, informuje tlačová agentúra Reuters.



"Vláda a najmä kancelár pri každej príležitosti prízvukujú, že sa robí všetko pre to, aby bol boj proti neonacizmu a antisemitizmu účinný. V skutočnosti však tomuto oddeleniu upierajú nevyhnutný personál," uviedol MKÖ vo vyhlásení.



Krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ) kontroluje väčšinu bezpečnostného aparátu krajiny vrátane ministerstva vnútra, ku ktorému patrí i hlavná vnútroštátna spravodajská služba.



"Kancelár Kurz je zodpovedný za to, aby minister vnútra Herbert Kickl už ďalej nehatil boj proti neonacizmu a antisemitizmu. Môžeme len dúfať, že za tým nie je žiadny politický úmysel," zakončili predstavitelia MKÖ.



V Rakúsku, ktoré bolo v roku 1938 anektované nacistickým Nemeckom, je popieranie holokaustu a hitlerovský pozdrav súdne trestateľným zločinom, pripomína Reuters.



Izrael odmieta priame rokovania s ministrami FPÖ, hoci strana tvrdí, že sa vzdala svojej nacistickej minulosti. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu však vyzdvihol Kurza za to, že priorizuje bezpečnosť židovského štátu.