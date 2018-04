Obete nútených adopcií v NDR žiadajú vládu o vyšetrenie prípadov

Počet nútených adopcií, ktoré sa odohrali pod záštitou komunistického režimu v NDR, sa údajne ráta na tisíce.

Berlín 5. apríla (TASR) - Skupina, ktorá reprezentuje záujmy obetí nútených adopcií v bývalej Nemeckej demokratickej republike (NDR), predložila vo štvrtok v nemeckom Spolkovom sneme petíciu za dôkladné vyšetrenie týchto desaťročia starých zločinov. Informovala o tom agentúra DPA.



Andreas Laake, ktorý stojí na čele tejto skupiny so sídlom v Lipsku, viedol i petičnú delegáciu obetí do berlínskeho Bundestagu. Uviedol, že po tom, ako sa tieto zločiny vyšetria, obete budú mať nárok na príspevky od štátu.



Marian Wendt, právnik Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU), vyslovil petícii podporu s tým, že nútené adopcie sú "možno jednou z posledných závažných kapitol nespravodlivosti spáchanej vo Východnom Nemecku".



Skupina tvrdí, že počet nútených adopcií, ktoré sa odohrali pod záštitou komunistického režimu v NDR, sa ráta na tisíce. V mnohých prípadoch boli deti odoberané rodičom, ktorí sa previnili voči štátu - kritizovali jeho zriadenie alebo sa pokúsili o útek na Západ. Boli aj prípady, keď úrady odňali deti rodine a zverili ich do opatery lojálnym bezdetným komunistom.