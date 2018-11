Obeťou brutálnej vraždy v Prahe z konca roka 2011 mohla byť Ukrajinka

Horné končatiny neznámej ženy vysokej asi 175 cm, torzo jej tela a hlava sa našli v decembri 2011 až januári 2012 v potoku neďaleko pražskej rýchlostnej cesty Južná spojka, v lesoparku na Žižkove.

Praha 6. novembra (TASR) - Žena, ktorá sa v roku 2011 stala v Prahe obeťou brutálnej vraždy a ktorej telesné pozostatky sa postupne našli vo viacerých lokalitách českej metropoly na sklonku roka 2011 a na začiatku roka 2012, pochádzala zo širšieho ukrajinsko-poľského pohraničia, oblasti siahajúcej od Ľvova po Rzeszów. Do hlavného mesta ČR sa presťahovala len necelý pol rok pred zločinom.



Zo skloviny ženy, ktorá mala v čase zločinu 40-45 rokov a ktorej ľavé rameno zdobilo materské znamienko, to zistili českí experti z Antropologického ústavu v Brne a špecialisti z Centra pre aplikované izotopové štúdie z Univerzity of Georgia v USA.



Vďaka vedeckým metódam sa podarilo zrekonštruovať aj podobu stále neznámej obete brutálnej vraždy, o ktorej vyšetrovaní informoval v pondelok český spravodajský portál Novinky.cz.



Kriminalisti sa podľa neho spojili aj s odborníkom na 3D modely, ktorý vytvoril podobu ženy s takmer stopercentným identikitom. Česká polícia zaslala portrét neodkladne ukrajinským kolegom, ktorí teraz pátrajú na základe neho v databáze nezvestných ľudí.



Horné končatiny neznámej ženy vysokej asi 175 cm, torzo jej tela a hlava sa našli v decembri 2011 až januári 2012 v potoku neďaleko pražskej rýchlostnej cesty Južná spojka, v lesoparku na Žižkove a vo štvrti Karlín.



Polícia ČR napriek zapojeniu širokej verejnosti do vyšetrovania ani po rokoch nepozná identitu zavraždenej, ktorá podľa skorších poznatkov znalcov zomrela najneskôr 5. decembra 2011.