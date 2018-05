Obhajca žiada časovo obmedzený trest pre Uzbeka za útok v Štokholme

Krvavý útok Uzbeka si vyžiadal piatich mŕtvych a 14 vážne zranených.

Štokholm 2. mája (TASR) - Švédsky obhajca Johan Eriksson v pondelok oznámil, že jeho klient Rachmat Akilov chce za svoj vlaňajší aprílový útok nákladným autom na dav ľudí v centre Štokholmu časovo obmedzený trest, a nie doživotné väzenie, ktoré žiada prokuratúra. Krvavý útok Uzbeka si vyžiadal piatich mŕtvych a 14 vážne zranených, pripomenula tlačová agentúra DPA.



Verdikt súdu sa očakáva 7. júna, uviedol pred odročením pojednávaní sudca Ragnar Palmkvist.



Akilov (40) zostáva vo väzbe až do vyhlásenia rozsudku, dodal sudca.



Prokurátor Hans Ihrman ešte 26. apríla uviedol, že v prípade Akilova prichádza do úvahy iba doživotie. Podľa neho je tento muž "bezpečnostným rizikom pre spoločnosť".



Uzbek sa vyjadril, že chcel potrestať Švédsko za to, že vstúpilo do koalície proti džihádistickej organizácii Islamský štát. Muža obvinili z vraždy a pokusu o vraždu v súvislosti s terorizmom, ako aj z ohrozenia zdravia a života celkovo 150 ľudí.



Akilov vrazil 7. apríla 2017 v centre Štokholmu ukradnutým nákladným vozidlom do davu nakupujúcich na rušnej obchodnej ulici. Zadržali ho o niekoľko hodín neskôr na štokholmskom predmestí.



O život prišlo päť ľudí - muž z Británie, žena z Belgicka a tri Švédky vrátane 11-ročného dievčaťa. Mnohí zo zranených majú trvalé následky.