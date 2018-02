Obhajoba Abdeslama a Ayariho tvrdí, že nestrieľali na policajtov

Belgická federálna prokuratúra v pondelok požiadala o maximálny trest pre Abdeslama a Ayariho, a to 20 rokov väzenia.

Brusel 8. februára (TASR) - Nebol to teroristický čin, ale skôr panika a konanie zo strachu. Týmito slovami opísala obhajoba konanie Salaha Abdeslama a Sofiena Ayariho počas prestrelky s políciou v bruselskej štvrti Forest, ku ktorej došlo 15. marca 2016, týždeň pred bombovými útokmi v bruselskom metre a na letisku. Obom obvineným sa z miesta činu podarilo ujsť.



Televízna stanica RTBF pripomenula, že advokát Sven Mary, ktorého si za svojho obhajcu vybral Salah Abdeslam - jediný preživší člen džihádistických kománd, ktoré útočili 13. novembra 2015 v Paríži -, po príchode na súd uviedol, že sa obhajoby nemusel ujať. Jeho klient totiž uviedol, že "Alah je jeho jediným sudcom". Mary však dodal, že najlepšie, čo možno urobiť pre "barbarov, ktorí chcú zničiť právny štát, je ukázať im silu právneho štátu".



Mary sa odvolal aj na procedurálnu chybu týkajúcu sa používania úradných jazykov v Belgicku, čo malo spôsobiť neprípustnosť právneho konania. Jeho hlavným odkazom pre súd však boli slová, že incident z 15. marca 2016 nebol teroristickým činom.



Podľa Maryho predmetná prestrelka s policajtmi nemohla "destabilizovať Belgicko". Pripustil síce závažnosť tohto činu, keďže štyria policajti boli pri ňom zranení, odmietol však, že išlo o terorizmus. "Cieľom teroristického činu je zničiť štruktúry krajiny. Salahovým cieľom bolo vyhnúť sa zatknutiu a to nemá nič spoločné s túžbou ničiť štruktúry štátu," uviedol právnik.



Mary zdôraznil, že jeho klient bude za útoky v Paríži súdený v roku 2020 a dovtedy má nárok na prezumpciu neviny. V rámci obhajoby uviedol, že Abdeslam osobne nestrieľal na policajtov a jediným strelcom bol tretí zúčastnený muž, Mohamed Belkaid, ktorého počas incidentu zastrelil policajný ostreľovač. Túto skutočnosť podľa právnika môžu potvrdiť aj svedkovia prestrelky.



S verziou o jednom strelcovi a jednej použitej zbrani vystúpili aj Ayariho obhajcovia. Nespochybnili, že ich klient mal strelné zbrane v nelegálnej držbe a dotýkal sa ich, čo potvrdili aj odtlačky prstov a stopy DNA, ale odmietli obvinenie, že Ayari strieľal na policajtov. Ayari v danej chvíli údajne nepremýšľal a v návale paniky konal pudovo. "Ak by naozaj mal zámer strieľať, prečo policajti nenašli dvoch ozbrojencov, keď rozbili vchodové dvere?" uviedla obhajoba.



Ayariho obhajcovia zdôraznili, že tento mladý Tunisan bol psychicky poznačený udalosťami arabskej jari a zmanipulovaný extrémistickými názormi, počas prestrelky v Bruseli sa však nechcel stať mučeníkom a netúžil zomrieť. V opačnom prípade mohlo dôjsť k väčšiemu krviprelievaniu.



Belgická federálna prokuratúra v pondelok požiadala o maximálny trest pre Abdeslama a Ayariho, a to 20 rokov väzenia. Federálna prokurátorka Kathleen Grosjeanová poukázala na to, že konanie oboch obvinených je hodnotený ako teroristická vražda.



Spravodajca TASR Jaromír Novak