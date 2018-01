Objavili sa nové správy o zabití známeho teroristu IS nemeckého pôvodu

Cuspert - rodák z Berlína s nemecko-ghanskými koreňmi - kedysi vystupoval pod umeleckým menom Deso Dogg, v početných videoodkazoch Islamského štátu sa však objavoval ako abú Talha Almání.

Washington 19. januára (TASR) - Bývalý nemecký raper Denis Cuspert, ktorý vstúpil do radov teroristickej organizácie Islamský štát (IS), údajne zahynul tento týždeň na území Sýrie. Agentúra DPA o tom informovala v piatok s odvolaním sa na závery americkej organizácie SITE Intelligence Group, ktorá sa špecializuje na monitorovanie a vyhodnocovanie džihádistickej propagandy.



Správy o Cuspertaovej smrti boli v posledných rokoch zverejnené už viackrát; tie najnovšie sú však podľa SITE dôveryhodnejšie, keďže sú doplnené o podrobnosti a fotografie.



Cuspert - rodák z Berlína s nemecko-ghanskými koreňmi - kedysi vystupoval pod umeleckým menom Deso Dogg, v početných videoodkazoch Islamského štátu sa však objavoval ako abú Talha Almání. Údajne prišiel o život v stredu v meste Gharánídž na území východosýrskej provincie Dajr az-Zaur.



Uvedená monitorovacia organizácia zaznamenala takéto správy v médiách blízkych Islamskému štátu. Tie podľa nej zverejnili aj zábery Cuspertovho zakrvaveného tela.



Samotný IS, ako ani bezpečnostné orgány Spojených štátov alebo Nemecka, zatiaľ usmrtenie Cusperta nepotvrdili. Obe krajiny ho evidujú na svojich zoznamoch teroristov.



Cuspert ako príslušník Islamského štátu plnil v Sýrii dôležitú úlohu, keďže mal verbovať nových bojovníkov zo zahraničia. Podľa údajov SITE Intelligence Group bol viackrát zranený už pri obliehaní mesta Rakka, niekdajšej bašty IS v Sýrii.