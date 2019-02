Obliehaní militanti z IS sa odmietajú vzdať

Militanti žiadajú vytvorenie koridoru, ktorým by sa presunuli do severozápadnej provincie Idlib, ktorú stále ovládajú povstalci.

Damask 18. februára (TASR) - Viac ako 300 militantov z Islamského štátu, ktorí sú obkľúčení na malom území na východe Sýrie, sa odmieta vzdať a snaží sa vyrokovať povolenie na odchod.



Militanti žiadajú vytvorenie koridoru, ktorým by sa presunuli do severozápadnej provincie Idlib, ktorú stále ovládajú povstalci, informovala v pondelok agentúra AP odvolávajúca sa na osobu oboznámenú s vyjednávaním. Tá hovorila pod podmienkou anonymity, keďže nebola oprávnená hovoriť o týchto rozhovoroch, ktoré označila za nepriame.



Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii uviedlo, že iná požiadavka Islamského štátu na odsun do Iraku bola odmietnutá.



Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF) začali poslednú ofenzívu zameranú na vyčistenie oblasti od militantov IS 9. februára. Obliehaní militanti sa ukrývajú medzi stovkami civilistov.