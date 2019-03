Nepokoje na palestínsko-izraelskej hranici si vyžiadali dve obete

K obnoveným nepokojom došlo týždeň pred prvým výročím začatia každopiatkových protestov v pohraničí.

Gaza 22. marca (TASR) - Dvaja Palestínčania neprežili streľbu počas zrážok medzi palestínskymi výtržníkmi a izraelskými vojakmi, ktoré v piatok nanovo vypukli v oblasti hranice medzi Izraelom a pásmom Gazy. Potvrdilo to ministerstvo zdravotníctva v pásme Gazy, napísala agentúra AFP.



K obnoveným nepokojom došlo týždeň pred prvým výročím začatia každopiatkových protestov v pohraničí.



Podľa hovorcu ministerstva zdravotníctva boli dvaja muži vo veku 18 a 29 rokov zastrelení pri odlišných incidentoch. Hovorca potvrdil, že tínedžera zasiahla guľka do hlavy východne od mesta Gaza, kým staršieho muža smrteľne postrelili do hrude neďaleko utečeneckého tábora al-Burajdž v centrálnej časti pásma Gazy.



Totožnosť obetí hovorca neuviedol, ale dodal, že pri streľbe izraelských vojakov utrpelo zranenia ďalších 55 ľudí.



Hovorkyňa izraelskej armády sa k úmrtiam mužov nevyjadrila. Uviedla, že pri hranici na rôznych miestach v piatok protestovalo "približne 9500 výtržníkov a demonštrantov" a vojaci reagovali podľa "štandardných postupov".



Protesty v pohraničí medzi Izraelom a pásmom Gazy sa začali vlani 30. marca. Palestínski Arabi ich začali v snahe poukázať na svoje právo na návrat do domovov svojich predkov v súčasnom Izraeli.



Potýčky a incidenty sprevádzajúce zhromaždenia pri hraniciach s Izraelom si doteraz vyžiadali životy najmenej 257 prevažne neozbrojených Palestínčanov. Väčšina z nich zahynula počas protestov alebo pri zrážkach s izraelskými bezpečnostnými zložkami, ďalšie obete si vyžiadali izraelské nálety alebo ostreľovanie palestínskeho územia.



Za rovnaký čas prišli o život i dvaja izraelskí vojaci.