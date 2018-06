Obnovili sa medzikórejské mierové rozhovory na vysokej úrovni

Južná Kórea plánuje využiť stretnutie na prípravu vojenských rokovaní o zmiernení napätia a rozhovorov o opätovnom spájaní rozdelených rodín v dôsledku kórejskej vojny z rokov 1950-53.

Soul 1. júna (TASR) - Severná a Južná Kórea obnovili v piatok mierové rozhovory na vysokej úrovni, ktoré Soul považuje za dôležitý krok k budovaniu dôvery s Pchjongjangom. Informovala o tom agentúra AP.



Južná Kórea plánuje využiť stretnutie v pohraničnej dedine Pchanmundžom v demilitarizovanej zóne Kórejského polostrova na prípravu vojenských rokovaní o zmiernení napätia a rozhovorov o opätovnom spájaní rozdelených rodín v dôsledku kórejskej vojny z rokov 1950-53.



Predstavitelia z ministerstiev oboch krajín tiež možno prerokujú zriadenie styčnej kancelárie v severokórejskom pohraničnom meste Kesong a iné opatrenia, na ktorých sa dohodli juhokórejský prezident Mun Če-in a severokórejský vodca Kim Čong-un počas svojich summitov 27. apríla a 26. mája.



V polovici mája zrušila Severná Kórea na poslednú chvíľu rokovania na vysokej úrovni so Soulom, pričom ako dôvod uviedla spoločné vojenské cvičenie juhokórejských a amerických vzdušných síl.



Severná Kórea navrhla spoločné akcie so Soulom na počesť summitu z roku 2000



Severná Kórea navrhla v piatok konanie spoločných akcií v Južnej Kórei, ktorými by si pripomenuli výročie vôbec prvého summitu medzi oboma Kóreami z roku 2000. Informovala o tom agentúra Jonhap s odvolaním sa na predstaviteľa juhokórejského ministerstva pre zjednotenie.



Na obnovených mierových rozhovoroch na vysokej úrovni Južná Kórea navrhla otvorenie styčnej kancelárie v severokórejskom meste Kesong ako prvý krok k naplneniu dohôd dosiahnutých lídrami oboch krajín na summite 27. apríla. Podľa nemenovaného juhokórejského predstaviteľa aj Pchjongjang zastáva názor, že takýto úrad by sa mal otvoriť čo najskôr.



Soul taktiež navrhol, aby obe Kórey vykonali spoločný výskum s cieľom opätovne spojiť prerušené železničné trate a cesty pozdĺž ich západných a východných regiónov. Rovnako tak sa vyslovil za uskutočnenie rozhovorov na pracovnej úrovni v čo najskoršom termíne na posilnenie spolupráce vo vojenskej, športovej, lesníckej či inej oblasti. Pchjongjang súhlasil s potrebou ďalších stretnutí na prediskutovanie cezhraničnej spolupráce, uviedol juhokórejský predstaviteľ.



Ranné kolo medzikórejských rokovaní v pohraničnej dedine Pchanmundžom v demilitarizovanej zóne Kórejského polostrova sa skončilo po takmer hodine a popoludní miestneho času by mali rozhovory pokračovať.