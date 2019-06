Obrador: Vojaci nemajú pokyn zadržať migrantov na hraniciach s USA

Vyjadril sa tak v reakcii na fotografie reportéra z AFP, na ktorých je vidieť ťažko ozbrojeného príslušníka Národnej gardy, ako násilne zaisťuje dve ženy a mladé dievča na kraji rieky Rio Grande.

Mexiko 25. júna (TASR) - Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador v utorok povedal, že 15.000 vojakov a príslušníkov Národnej gardy, ktorých jeho vláda nasadila na hranice s USA, nemá nariadené brániť migrantom v prechode cez hranice. Zároveň prisľúbil, že prešetrí kontroverzné zadržanie, ku ktorému došlo na hraniciach minulý týždeň, napísala agentúra AFP.



"Nebolo vydané žiadne také nariadenie (na zadržiavanie migrantov) a my tento prípad preveríme, aby sa to už znova nestalo, pretože to nie je naša práca," povedal López Obrador na tlačovej konferencii.



Vyjadril sa tak v reakcii na fotografie reportéra z AFP, na ktorých je vidieť ťažko ozbrojeného príslušníka Národnej gardy, ako násilne zaisťuje dve ženy a mladé dievča na kraji rieky Rio Grande.



Tieto zábery vyvolali vlnu odporu v Mexiku, ktorého vláda čelí tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa žiadajúceho ju, aby spomalila prílev stredoamerických migrantov do oblasti pri južnej hranici Spojených štátov.



Utorňajšie vyjadrenie prezidenta je v rozpore s tým, čo ešte v pondelok povedal mexický minister obrany Luis Cresencio Sandoval, pripomína agentúra AFP.



Sandoval totiž v pondelok na spoločnej tlačovej konferencii s Obradorom odpovedal "áno" na otázku, či vojaci a príslušníci Národnej gardy na hraniciach s USA zadržiavajú migrantov. "Vzhľadom na to, že (nelegálna) migrácia nie je zločinom, ale skôr administratívnym priestupkom, ich jednoducho zadržíme a odovzdáme imigračným úradom," dodal vtedy tejto súvislosti.



Obrador naproti tomu v utorok povedal, že príslušníci mexických bezpečnostných síl nie sú na hranice nasadení pre to, aby zadržiavali migrantov. "To nie sú inštrukcie, aké majú. Nie sú tam, aby robili takúto prácu. To je práca migračných úradov, nie armády," povedal mexický prezident. "Musíme sa vyhnúť konfrontácii s vládou Spojených štátov," dodal.



Mexiko už začiatkom júna nasadilo na svoje južné hranice s Guatemalou 6000 príslušníkov Národnej gardy. Krajina k takémuto kroku pristúpila v súvislosti s dohodou, ktorú 7. júna dosiahla s USA. Cieľom zmienenej dohody je obmedzenie nezákonného prílevu stredoamerických migrantov do oblasti pri južnej hranici Spojených štátov. USA výmenou za tento prísľub odložili zamýšľané uvalenie ciel na tovar, ktorý dovážajú z Mexika.