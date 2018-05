Obraz Diega Riveru vydražili v New Yorku za rekordnú sumu

Na dražbe aukčného domu Christie's v New Yorku obraz predali za 9,76 milióna dolárov.

New York 10. mája (TASR) - Dielo svetoznámeho mexického výtvarníka Diega Riveru (1886-1957) Los Rivales z roku 1931 vydražili v stredu miestneho času na dražbe aukčného domu Christie's v New Yorku za 9,76 milióna dolárov.



Ide o sumu, ktorá o päť-sedem miliónov USD prekročila odhadovanú hodnotu diela zo zbierky Peggy a Davida Rockefellerovcov, časti ktorej sa v tomto týždni dostali pod dražobné kladivko.



Spomínané Riverovo dielo sa tak súčasne stalo najdrahšie vydraženým dielom latinskoamerického umelca všetkých čias a prekonalo doterajší rekord v tejto kategórii. Ten patril zhodou okolností niekdajšej Riverovej životnej partnerke Fride Kahlo (1907-1954) za prácu Dos desnudos en el bosque (La tierra misma) z roku 1939 vydraženú rovnakým aukčným domom v máji 2016 za osem miliónov USD.



Inú Riverovu prácu, Baile en Tehuantepec z roku 1928, predali predvlani za najvyššiu sumu v rámci súkromných obchodných transakcií s dielami latinskoamerických umelcov. Aj v tomto prípade zaplatených 15,7 milióna USD je až do súčasnosti platným rekordným zápisom v takejto kategórii speňaženia výtvarných prác.