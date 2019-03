OBSE deleguje za pozorovateľov na voľby na Ukrajine aj 24 Rusov

Osobitný predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí USA pre Ukrajinu Kurt Volker tiež zdôraznil potrebu účasti pozorovateľov z Ruska na voľbách na Ukrajine.

Kyjev 15. marca (TASR) - Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) zaradil do zoznamu krátkodobých pozorovateľov, ktorí sa koncom marca zúčastnia na prezidentských voľbách na Ukrajine, aj 24 občanov Ruskej federácie.



Agentúru TASS o tom v piatok informoval predstaviteľ ODIHR Thomas Reimer, ktorý spresnil, že daných ruských občanov za pozorovateľov ODIHR navrhlo Rusko.



TASS pripomenula, že ukrajinský parlament 7. februára zakázal občanom Ruskej federácie pôsobiť vo funkcii oficiálneho pozorovateľa na prezidentských, parlamentných alebo komunálnych voľbách na Ukrajine, a to ako súkromná osoba aj ako člen misie medzinárodných organizácií.



ODIHR tento krok kritizoval a deklaroval, že bude konať v súlade so svojimi zavedenými postupmi. Dňa 13. februára preto Rusko dostalo od ODIHR žiadosť o vyslanie krátkodobých pozorovateľov na voľby na Ukrajine.



Na to, že odmietavý postoj Ukrajiny voči ruským pozorovateľom nie je v súlade so zásadami OBSE, upozornil nedávno aj bývalý šéf pozorovateľskej misie ODIHR Peter Taylor.



Osobitný predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí USA pre Ukrajinu Kurt Volker tiež zdôraznil potrebu účasti pozorovateľov z Ruska na voľbách na Ukrajine.



Ukrajina potrebuje pozorovateľov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) bez ohľadu na to, či niektorí z nich pochádzajú z Ruska, "aby dokázala, že sa riadi demokratickými štandardmi", uviedol Volker.



Kým krátkodobí pozorovatelia z misií ODIHR monitorujú dianie len počas dňa volieb, dlhodobí pozorovatelia mapujú celý priebeh volebného procesu pred voľbami, počas i po nich.



Kampaň pred prezidentskými voľbami na Ukrajine sa začala 31. decembra. Samotné voľby sú naplánované na 31. marca. Ak nijaký z 39 kandidátov nezíska podporu viac ako polovice zúčastnených voličov, 21. apríla sa bude konať druhé kolo volieb. Ich najväčším favoritom je podľa prieskumov verejnej mienky populárny komik Volodymyr Zelenskyj, až za ním nasledujú expremiérka Julija Tymošenková a súčasný prezident Petro Porošenko.