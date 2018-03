OBSE: Voľby v Rusku boli dobre pripravené

Podľa agentúry TASS sa pozorovatelia OBSE vyjadrili aj k obmedzeniu práv ruských občanov na Ukrajine, kde v nedeľu nemohli využiť svoje ústavné právo a hlasovať vo voľbách prezidenta Ruskej federácie.

Moskva 19. marca (TASR) - Misia pozorovateľov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) konštatovala, že prezidentské voľby v Rusku boli zorganizované efektívne, ale potláčanie radu slobôd obmedzilo možnosti pre konkurenčný boj v nich.



Vyplýva to zo spoločného vyhlásenia pozorovateľskej misie Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) pôsobiaceho v rámci Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a Parlamentného zhromaždenia OBSE. Vyhlásenie v pondelok v Moskve zverejnil osobitný koordinátor OBSE Michael Georg Link.



Voľby prezidenta Ruskej federácie z 18. marca sa konali v nadmerne riadenom právnom a politickom prostredí a boli sprevádzané pravidelným potláčaním kritiky, uvádza sa vo vyhlásení. Konštatuje sa v ňom však aj to, že Ústredná volebná komisia uskutočnila voľby efektívne a transparentne.



"Obmedzenie základných slobôd - práva na zhromažďovanie, či slobodu slova - zúžilo priestor pre politickú interakciu a viedlo k nedostatočnej úrovni skutočnej súťaže (vo voľbách)," dodal Link.



Podľa agentúry TASS sa pozorovatelia OBSE vyjadrili aj k obmedzeniu práv ruských občanov na Ukrajine, kde v nedeľu nemohli využiť svoje ústavné právo a hlasovať vo voľbách prezidenta Ruskej federácie.



Volebné práva občanov by nemali byť obmedzované kvôli medzištátnym konfliktom, ako sa to stalo na Ukrajine 18. marca počas prezidentských volieb v Rusku, uviedla v pondelok v Moskve Marietta Tideiová.



Dodala, že chápe, že vzťahy medzi Ruskom a Ukrajinou sú komplikované, ale zdôraznila, že "základné práva občanov by sa nemali stávať rukojemníkom medzištátnych konfliktov".