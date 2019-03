Obvinenia v súvislosti s požiarom v Grenfell Tower padnú v roku 2021

Londýnska polícia 23. júna 2017 oznámila, že príčinou požiaru bola s najväčšou pravdepodobnosťou pokazená chladnička, ktorá v jednom z nájomných bytov začala horieť.

Londýn 7. marca (TASR) - Polícia vyšetrujúca požiar obytného domu v Grenfell Tower v britskej metropole Londýn, ktorý si v júni 2017 vyžiadal 72 obetí, vyhlásila, že obvinenia v súvislosti s prípadom nepadnú skôr, ako v roku 2021. Informovala o tom agentúra AP.



Londýnska Metropolitná polícia uviedla, že počká, kým sa neskončí verejné vyšetrovanie požiaru vo výškovom bytovom dome Grenfell Tower. Podľa svojich vyjadrení nebude schopná podať prokuratúre návrh na začatie trestného konania skôr ako "v druhej polovici roku 2021".



Hlavný policajný komisár Matt Bonner povedal, že "by nebolo správne, ak by sa nevzali do úvahy dôkazy poskytnuté verejnému vyšetrovaniu a jeho záverečná správa a zistenia".



Polícia podľa AP uvažuje v súvislosti s požiarom nad obvineniami zo zabitia voči jednotlivcom aj spoločnostiam.



