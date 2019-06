Obvinených z podpory útočníkov z januára 2015 budú súdiť v roku 2020

Osobitný parížsky trestný súd bude pojednávať vo veci obvinení voči 14 osobám obvineným toho, že pomohli útočníkom, ktorí počas troch dní zabili 17 ľudí.

Paríž 7. júna (TASR) - Podozriví spojení s džihádistickými útokmi, ktoré sa odohrali v oblasti Paríža v januári 2015, budú postavení pred súd od apríla do júla budúceho roka. Agentúru AFP o tom v piatok informoval justičný zdroj.



Medzi obeťami je aj 12 ľudí, ktorých pri útoku na redakciu satirického časopisu Charlie Hebdo zabili 7. januára 2015 Chérif Kouachi a jeho brat Said.



V priebehu nasledujúcich dvoch dní tretí ozbrojenec Amedy Coulibaly zastrelil mladú policajtku a zabil aj štyroch ľudí v židovskom supermarkete.



Všetkých troch ozbrojencov, ktorí sa prihlásili k oddanosti džihádistickým skupinám, zastrelili policajti.



Podozriví, ktorých budúci rok postavia pred súd, sú obvinení z poskytnutia logistickej podpory páchateľom. Spomínaný justičný zdroj pre AFP povedal, že súdny proces sa bude konať od 20. apríla do 3. júla 2020.



Od zmienených násilných činov došlo k Francúzsku k sérii ďalších útokov spojených s džihádistami, pri ktorých prišlo o život viac než 250 ľudí.