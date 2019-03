Obvinia 17 páchateľov streľby počas krvavej nedele v Londonderry

Krvavá nedeľa bola masakrom, ktorý sa odohral 30. januára 1972. Masakru predchádzal pokojný pochod za občianske práva katolíckej menšiny, ktorý zorganizovala Severoírska asociácia pre občianske práva.

Londonderry 14. marca (TASR) - Bývalý britský vojak bude pred súdom čeliť obvineniu z vraždy dvoch ľudí počas tzv. krvavej nedele, ktorá sa odohrala v severoírskom meste Londonderry v roku 1972.



Prokuratúra podľa spravodajskej stanice BBC vo štvrtok oznámila, že má dostatok dôkazov, aby mohla osobu identifikovanú zatiaľ ako "vojak F" obviniť z vraždy Jamesa Wraya a Williama McKinneyho. Vojak F čelí aj obvineniu z pokusu o vraždu ďalších štyroch osôb.



Prokuratúra uviedla, že má dostatok dôkazov na stíhanie ďalších 16 veteránov 1. práporu britského výsadkového pluku, ako aj dvoch príslušníkov Oficiálnej írskej republikánskej armády (OIRA) - polovojenskej skupiny írskych republikánov, ktorých cieľom bolo oddeliť Severné Írsko od Spojeného kráľovstva a následne na území zjednoteného Írska vytvoriť socialistický štát.



Krvavá nedeľa bola masakrom, ktorý sa odohral 30. januára 1972. Masakru predchádzal pokojný pochod za občianske práva katolíckej menšiny, ktorý zorganizovala Severoírska asociácia pre občianske práva.



Krvavá nedeľa bola jedným z najtragickejších dní obdobia nazývaného Troubles (Nepokoje), ktoré začalo už na konci 60. rokov 20. storočia. Proti sebe stáli republikáni - katolíci usilujúci sa o to, aby sa Severné Írsko odtrhlo od Spojeného kráľovstva a stalo sa súčasťou Írska, a unionisti - väčšinou protestanti, ktorí uprednostňovali zotrvanie Ulsteru v rámci Británie.



Masakru z krvavej nedele bolo venovaných niekoľko piesní, napr. hudobnej skupiny U2, celtic metalovej skupiny Cruachan či punkovej hudobnej skupiny Stiff Little Fingers.



Na albume Johna Lennona Sometime In New York City sa tiež objavila pieseň Sunday Bloody Sunday, ktorá je inšpirovaná touto udalosťou. Lennon bol írskeho pôvodu rovnako ako Paul McCartney, ktorý krátko po krvavej nedeli zverejnil pieseň s názvom Give Ireland Back to the Irish. Bola to jedna z mála McCartneyho piesní, ktoré boli na BBC zakázané.